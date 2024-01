Đương kim vô địch thua đậm, nhiều bất ngờ ở các bảng giải U.19

Bất ngờ đầu tiên là ở bảng G trên sân Tiền Giang khi đội dẫn đầu lượt đi là U.19 Đồng Tháp của HLV Trang Văn Thành đã gục ngã 0-1 đúng phút bù giờ cuối cùng trước chủ nhà. Do từng hòa nhau 2 tuần trước ở trận mở đầu bảng đấu nên 2 đội đã tung hết khả năng từ đầu chơi ăn miếng trả miếng với hy vọng sẽ tìm được lợi thế. Sự giằng co khiến cho thế trận không nghiêng hẳn về bên nào và bảng tỷ số vẫn giữ trắng cho đến tận phút cuối cùng. Thế nhưng bất ngờ đã xảy đến ở phút bù giờ 90+3, tiền vệ Trần Nguyễn Xuân Thịnh (6) đã ghi bàn duy nhất cho Tiền Giang đánh gục Đồng Tháp để vươn lên bằng 8 điểm với đối thủ.



Tiền Giang ghi bàn, Đồng Tháp đổ gục

Khán giả Tiền Gang vui mừng khi đội nhà thắng Đồng Tháp phút bù giờ Khả Hòa

Trong khi đó An Giang cũng đã khởi đầu lượt về bằng chiến thắng trước đội đã cầm hòa 1-1 với mình ở lượt đi là Cần Thơ. 2 bàn thắng của Trương Văn Trung ở phút 61 và Nguyễn Thái Tiến ở phút 90+4 đã giúp thầy trò HLV Đỗ Trần Công Anh Tuấn có 3 điểm trọn vẹn và cũng vươn lên 8 điểm bằng với Đồng Tháp và Tiền Giang tạo nên cuộc tranh chấp tay ba sôi nổi. Bên cạnh đó Cần Thơ với 7 điểm tuy có bất lợi nhưng vẫn nhen nhóm hy vọng gây sốc trong vài trận đấu tới.

Niềm vui của An Giang sau khi ghi bàn Khả Hòa

Cũng một bất ngờ khác diễn ra tại bảng E trên sân Bình Phước khi chủ nhà dù dẫn trước 1-0 do Lê Văn Hùng ghi từ rất sớm đã gục ngã 1-2 trước Phú Yên đúng phút bù giờ.

Sau bàn gỡ hòa của Trần Ngọc Tuyển ở phút 60 thì đến phút 90+5, Đặng Quốc Tịch đã ghi bàn quyết định giúp U.19 Phú Yên giành 3 điểm để có 9 điểm và thu ngắn được cách biệt chỉ còn 1 điểm với Bình Phước. Áp lực sẽ dành cho chủ nhà khi Đắk Lắk thắng Tây Ninh 3-2 trong một trận đấu căng thẳng để vươn lên bằng 10 điểm. Trần Quốc Thái của đội bóng đến từ núi Bà Đen ghi bàn mở tỷ số và khép lại kết quả 2-3. Trong khi 3 bàn của đội bóng Tây nguyên do Đặng Bá Sinh, Nguyễn Hoàng Thế Vỹ và Nguyễn Duy Mạnh ghi. Trận này có đến 3 thẻ đỏ khi cầu thủ 2 đội xô xát nhau ở phút 87. Trọng tài Nguyễn Minh Tuấn lần lượt rút thẻ cho Đào Đình Huynh, Trần Vinh Quang của Đắk Lắk và Trần Văn Hào của Tây Ninh.

Niềm vui của Phú Yên sau khi thắng chủ nhà Bình Phước CTV

Một bất ngờ nữa là sự thất bại lần thứ 2 trước đội bóng có nhiều cầu thủ 16 tuổi Bà Rịa-Vũng Tàu của thầy trò HLV Lư Đình Tuấn ở bảng F trên sân Tân Hưng (Bà Rịa).

Nếu thất bại lượt đi của U.19 TP.HCM có thể đổ lỗi phần nào thiếu may mắn thì không thể phủ nhận tỷ số 1-2 nghiêng về chủ nhà một lần nữa cho thấy đội bóng Bà Rịa-Vũng Tàu của HLV Doãn Nhật Tiến xứng đáng thắng. Phạm Minh Quân là tác giả 2 bàn thắng cho Bà Rịa-Vũng Tàu và phải đến phút 90, Phạm Minh Kỳ mới gỡ lại bàn danh dự cho TP.HCM. Trận còn lại của bảng này, Becamex Bình Dương tiếp tục thắng Đồng Nai 2-0 do Lương Gia Thành và Nguyễn Hữu Hoài Phong ghi.

Bất ngờ chưa dừng lại khi ở bảng C trên sân Tự Do (Huế), chủ nhà đã thắng đậm Quảng Nam đến 5-2. Ở lượt đi 2 đội hòa 1-1 nên ít người tin thầy trò HLV Dương Công Quốc sẽ có khởi đầu lượt về tốt đến như vậy. Nhất là khi chính Quảng Nam dẫn trước đến 2-0 chỉ trong 12 phút đầu do Lê Văn Quang Duyệt và Nguyễn Đức Trường ghi. Nhưng với tinh thần không từ bỏ lần lượt từ phút 24 đến 86 các cầu thủ Võ Văn Tuấn, Nguyễn Đăng Khoa, Dương Anh Vũ, Đào Quốc Long và Mai Xuân Sơn đã ghi các bàn thắng lật ngược tình thế thắng đậm, 5-2 cho chủ nhà Huế. Trận còn lại ở bảng này, Đà Nẵng dễ dàng thắng tiếp Quảng Ngãi 2-0 do Nguyễn Văn Chánh Quyền và Trần Trương Gia Phúc ghi. Bảng này Sông Lam Nghệ An dẫn đầu với 10 điểm, kế tiếp Đà Nẵng 9 điểm và Huế 8 điểm tạo nên cuộc đua tay ba hào hứng.

Thất bại của Thanh Hóa (áo vàng) trước PVF PVF

Một bất ngờ khác là thất bại quá đậm của đội đương kim vô địch U.19 Đông Á Thanh Hóa khi thua chủ nhà bảng B là PVF đến 1-5. Lượt đi 2 đội hòa 1-1 nên tỷ số này thực sự khó tin, nhất là khi đội bóng xứ Thanh đã tìm lại chính mình để vươn lên đầu bảng sau lượt đi. Vậy mà họ đã lần lượt để cho các học trò của HLV Nguyễn Duy Đông xé nát mành lưới với 5 bàn thắng của Bùi Hoàng Sơn (2 bàn), Lê Nguyễn Quốc Trung, Trần Gia Hưng và Đào Quang Anh. Phút 89, Lê Văn Thuận mới ghi bàn danh dự cho các nhà vô địch. Chiến thắng này giúp PVF lên đầu bảng với 13 điểm, đẩy Thanh Hóa vào cuộc đua tranh suất nhì bảng tốt nhất với các bảng còn lại để lọt vào vòng chung kết. Trận còn lại ở bảng này, đội U.19 Công an Hà Nội thắng Hà Tĩnh 1-0 do Nguyễn Quý Việt ghi.

Trận Khánh Hòa (áo vàng) thắng Bình Định Minh Trần

Các kết quả những bảng còn lại: Bảng A, Thể Công Viettel thắng Nam Định 3-2 do Tiêu Trung Hiếu, Huỳnh Kim Huy và Phạm Anh Tú ghi. PVF CAND thắng Trung tâm thể thao Đào Hà 6-0 với các bàn thắng của Trịnh Long Vũ, Nguyễn Hoàng Khanh, Hoàng Phạm Duy Khang, Đỗ Thành Trung, Lê Anh Đức và Nguyễn Đức Nhật. Bảng D, LPBank HAGL thắng trận thứ 5 liên tiếp trước Gama Vĩnh Phúc 3-0 với cú đúp của Hoàng Minh Tiến và 1 bàn của Nguyễn Bảo Đức, Khánh Hòa cũng vượt qua Bình Định 1-0 do Phạm Minh Thành ghi.

Thể Công Viettel khẳng định ngôi đầu bảng Quỳnh Nga

Xếp hạng sau 6 lượt trận.