Đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi và Đồng Khởi giá 687 triệu đồng/m2

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được giao Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM khẩn trương tổng hợp, hoàn thiện dự thảo bảng giá đất trên địa bàn thành phố theo quy định tại luật Đất đai 2024, đảm bảo tiến độ và thời gian đề ra nhằm kịp áp dụng vào ngày 1.1.2026.

Chủ tịch UBND TP.HCM cũng chỉ đạo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP, thủ trưởng các sở, ban ngành, Thủ trưởng Thuế TP.HCM, Chủ tịch UBND 168 phường, xã, đặc khu chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP.HCM trong trường hợp chậm trễ việc thực hiện bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 1.1.2026.

Đến nay Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, đã gửi công văn đến các sở, ngành liên quan để lấy ý kiến nhân dân về dự thảo nghị quyết của HĐND TP.HCM quy định về bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 1.1.2026. Trong đó giá đất tăng cao nhất 8,10 lần so và tăng thấp nhất là 1,56 lần.

Lãnh đạo các sở ngành chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP.HCM nếu chậm trễ xây dựng bảng giá đất ẢNH: ĐÌNH SƠN

Theo dự thảo bảng giá đất, TP.HCM được chia làm 3 khu vực. Tại địa bàn khu vực 1 là TP.HCM cũ đang bảng giá đất tại Quyết định 79/2024 2024. Địa bàn khu vực 2 là tỉnh Bình Dương cũ, bảng giá đất áp dụng theo Quyết định 63/2024. Địa bàn khu vực 3 là tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ thì bảng giá tại Quyết định số 26/2024 và Quyết định số 65/2025.

Trong đó, địa bàn khu vực 1 giá đất ở cao nhất là hơn 687 triệu đồng/m2. Hệ số tăng cao nhất là 1,56 lần. Hầu hết các tuyến đường không thay đổi so với bảng giá đất Quyết định 79/2024. Địa bàn khu vực 2 giá cao nhất là hơn 89 triệu đồng/m2 (đường Yersin, đường Bạch Đằng). Hệ số tăng cao nhất là 8,10 lần so với Quyết định 63/2024. Địa bàn khu vực 3 giá cao nhất là hơn 149 triệu đồng/m2 (đường Thùy Vân). Hệ số tăng cao nhất là 3,78 lần so với Quyết định 26/2024.

Giá đất ở cao nhất ở khu vực 1 vẫn giữ nguyên mức 687 triệu đồng mỗi m2, thuộc về ba tuyến đường trung tâm là Nguyễn Huệ, Lê Lợi và Đồng Khởi. Các tuyến đường lớn cũng được giữ nguyên giá đất ở như đường Cao Thắng là 262 triệu đồng/m2, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Văn Tần là 267 triệu đồng/m2.

Một số tuyến đường ở khu vực trung tâm TP.HCM điều chỉnh như đường Cao Bá Quát, Chu Mạnh Trinh, Đinh Thiên Hoàng (P.Sài Gòn) tăng 32 - 36% so với giá đất trong Quyết định 79/2024. Trong khi các tuyến như Đặng Trần Côn, Lương Hữu Khánh, Đề Thám, Phạm Ngũ Lão (P.Bến Thành) có thể tăng 19 - 27%.

Các tuyến Huỳnh Khương Ninh, Hoàng Sa, Trần Khánh Dư, Trần Khắc Chân, Trần Nhật Duật (P.Tân Định) dự kiến tăng 30 - 40%. Ở những khu vực khác của địa bàn khu vực 1 hầu như không thay đổi so với Quyết định 79/2024, trừ H.Cần Giờ cũ với các tuyến tăng gần 10 - 20%.

Giá đất tại TP.HCM tăng cao nhất ở những khu vực mới sáp nhập

Với khu vực 2, bảng giá mới dự kiến tăng mạnh hơn với mức tăng 50 - 70%. Điển hình như các tuyến đường Nguyễn An Ninh, Nguyễn Thái Học, quốc lộ 1K, Trần Hưng Đạo (P.Đông Hòa) tăng từ 58 - 60%. Ở phường Dĩ An các tuyến đường như Cô Bắc, Cô Giang, Nguyễn Thái Học, Đại Lộ Độc Lập tăng 58 - 68%.

Phường Thủ Dầu Một các tuyến Ngã 6 - đại lộ Bình Dương, Nguyễn Tri Phương - cầu Ông Kiệm tăng 71%.

Khu vực 3 cũng điều chỉnh nhưng mức tăng thấp hơn do giá đất thực tế vốn cao, trong khi trước đây hệ số điều chỉnh chủ yếu áp dụng cho tuyến trung tâm.

Trong đó, giá đất nông nghiệp ở TP.HCM chia thành 4 khu vực với 3 vị trí, mức cao nhất là 1.440.000 đồng/m2, tăng gần 78% so với giá cao nhất theo Quyết định 79/2024 là 810.000 đồng/m2.

Đồng thời, giá đất nông nghiệp khi nhà nước thu hồi bồi thường được xác định theo giá đất cụ thể, bảo đảm quyền lợi cho người bị thu hồi đất. Điển hình như giá đất nông nghiệp khu vực TP.Thủ Đức (cũ) theo bảng giá cao nhất chỉ hơn 800.000 đồng/m2, nhưng giá đã bồi thường là 9 triệu đồng/m2. Tại khu vực Củ Chi (cũ) hiện giá đất nông nghiệp cao nhất là 600.000 đồng/m2 nhưng giá bồi thường là 3 triệu đồng/m2.

Theo đơn vị tư vấn bảng giá đất, bảng giá đất nông nghiệp dự thảo điều chỉnh bằng khoảng 20% giá đã chuyển nhượng. Giá đất nông nghiệp dự kiến được điều chỉnh tăng sẽ giúp kéo giảm tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích từ đất nông nghiệp lên đất ở.