'Đường phố Hà Nội bị dềnh nước, không phải úng ngập'

Hệ thống chống úng ngập "phát huy tác dụng rất tốt"!

Ngày 15.7, tiếp tục nội dung tại kỳ họp thứ 5, HĐND TP.Hà Nội tổ chức chất vấn nội dung úng ngập đô thị trên địa bàn thành phố.

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Phi Thường trả lời chất vấn sáng 15.7 ẢNH: HĐND TP.HÀ NỘI

Theo phóng sự được trình chiếu tại kỳ họp, mưa lớn ngày 9 và 10.7 vừa qua khiến nhiều tuyến đường, phố ở Hà Nội bị ngập úng cục bộ, trong đó có phố Nguyễn Du (P.Cửa Nam) và khu vực lân cận.

Đề cập đến những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý úng ngập như hạ tầng thoát nước chưa đồng bộ, hồ điều hòa chưa phát huy tác dụng, đại biểu Nguyễn Thị Thanh Thủy đề nghị lãnh đạo Sở Xây dựng là cho biết giải pháp cụ thể trong thời gian tới để khắc phục triệt để những tồn tại hiện có.

Đường Quang Trung ngập sau cơn mưa chiều 9.7 ẢNH: QUANG PHONG

Trả lời chất vấn, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Phi Thường cho biết, thành phố hiện có 3.501 hồ, ao tự nhiên và đã ban hành các quy định nghiêm cấm việc xâm phạm, san lấp; đồng thời giao cho chính quyền địa phương giám sát, không để những không gian trữ nước này bị thu hẹp.

Đối với hệ thống hồ điều hòa tại các khu đô thị, lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết thành phố đã rà soát 52 khu đô thị trên địa bàn, tập trung kiểm tra việc đấu nối và vận hành hệ thống thoát nước, không chỉ trong nội khu mà còn kết nối với mạng lưới thoát nước chung.

Theo kế hoạch, Hà Nội phấn đấu hoàn thành 50% khối lượng rà soát còn lại trong quý 3 và hoàn tất toàn bộ việc kiểm tra trong năm 2026.

Liên quan đến trận mưa ngày 9.7, ông Nguyễn Phi Thường cho rằng lượng mưa xảy ra khoảng 80 mm tại một số khu vực, khiến đường Quang Trung và nhiều tuyến phố bị "dềnh nước", không phải ngập úng.

"Ngập úng theo định nghĩa của chúng tôi là mực nước từ 30 cm trở lên và kéo dài quá 30 phút", ông Thường nói và cho biết, ngày 9.7 khiến đường Quang Trung chỉ ngập hơn 20 cm.

Lý giải việc vừa đầu tư hệ thống cống chống ngập loại 2 x 2 m nhưng vẫn bị "dềnh nước", ông Thường cho biết là do hơn 30 phút không mở được cửa phai của hồ Bảy Mẫu. Và sau khi mở được cửa phai, chỉ sau 30 phút là toàn bộ khu vực đường Quang Trung đã thoát nước. Điều này thể hiện hệ thống chống ngập "phát huy tác dụng rất tốt".

Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trương Việt Dũng trả lời chất vấn ẢNH: HĐND TP.HÀ NỘI

Khoảng cách giữa quy hoạch và thực tiễn đầu tư còn rất lớn

Tham gia trả lời chất vấn, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trương Việt Dũng thẳng thắn nhìn nhận sau 13 năm triển khai Quy hoạch thoát nước thủ đô (Quy hoạch 725), khoảng cách giữa quy hoạch và thực tiễn đầu tư vẫn còn rất lớn.

Theo ông Dũng, lưu vực sông Đáy được quy hoạch với công suất tiêu thoát nước 811 m³/giây nhưng hiện mới đạt 164,5 m³/giây. Diện tích hồ điều hòa theo quy hoạch là 5.040 ha, song đến nay mới thực hiện được khoảng 1.015 ha, tương đương 18,7%.

Để khắc phục tình trạng này, thành phố đang hoàn thiện quy hoạch thoát nước điều chỉnh và quy hoạch cốt nền. Ngay sau khi quy hoạch được phê duyệt, Hà Nội sẽ ban hành Đề án thoát nước và chống úng ngập giai đoạn 2026 - 2030.

Theo dự kiến, công suất các trạm bơm đầu mối sẽ được nâng lên khoảng 774 m³/giây; diện tích hồ điều hòa tăng lên khoảng 21.250 ha, cao hơn khoảng 50% so với định hướng trước đây.

Cạnh đó, Hà Nội cũng cam kết hoàn thành việc triển khai hệ thống cảm biến IoT phục vụ công tác thoát nước trong năm 2026. Hệ thống cảm biến IoT sẽ được kết nối với Trung tâm điều hành thoát nước thông minh, cho phép giám sát, thu thập dữ liệu theo thời gian thực, hỗ trợ dự báo và điều hành hiệu quả hơn.

Dự án chống úng ngập cục bộ được Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.Hà Nội (thuộc Sở Xây dựng Hà Nội) khởi công từ tháng 3 với tổng cộng 22 hạng mục. Dự án được triển khai thi công tại nhiều tuyến phố trung tâm như: Lý Thái Tổ, Lê Phụng Hiểu, Lê Lai, Phan Chu Trinh, Lý Thường Kiệt, Tràng Tiền, Trần Nguyên Hãn, Trần Nhân Tông, Quang Trung, Quán Sứ và Nguyễn Trãi. Sau hơn 4 tháng thi công, đến nay các hạng mục đã hoàn thành. Tuy nhiên, mưa lớn tối 9.7 đã làm xuất hiện một số điểm ngập tại các tuyến phố: Liên Trì - Nguyễn Gia Thiều, Quang Trung - Trần Quốc Toản, ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt và ngã năm Bà Triệu .



