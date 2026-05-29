Hà Nội sẽ xây thêm 10 bể ngầm để chống ngập úng nội thành

Nội dung nêu trên thể hiện trong thông báo kết luận, chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trương Việt Dũng tại cuộc họp nghe báo cáo về Đề án "Xử lý úng ngập khu vực nội thành Hà Nội, giai đoạn 2026 - 2030".

Đường Lê Quang Đạo đoạn đi qua sân vận động quốc gia Mỹ Đình (P.Từ Liêm) ngập sâu sau cơn mưa lớn tối 28.5 ẢNH: ĐÌNH HUY

Theo thông báo, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trương Việt Dũng yêu cầu đề án này không được dừng ở mức "đề xuất giải pháp" mà phải chuyển thành kế hoạch hành động cụ thể.

Trong đó, từng lưu vực phải có mục tiêu rõ ràng, như: giảm bao nhiêu điểm ngập, giảm chiều sâu ngập bao nhiêu, giảm thời gian ngập bao nhiêu, công trình nào tạo hiệu quả, thời hạn nào hoàn thành và ai chịu trách nhiệm; đồng thời từng dự án xử lý úng ngập phải có tiến độ cụ thể.

Đối với nhóm giải pháp công trình - xương sống của hệ thống thoát nước, lãnh đạo Hà Nội lưu ý lưu vực Tô Lịch hiện có 16 điểm ngập thường xuyên. Do đó, mục tiêu là từng bước giảm chiều sâu ngập xuống còn không quá 0,2 m tại các điểm trọng yếu và giảm thời gian ngập xuống không quá 15 - 30 phút đối với trận mưa trong ngưỡng thiết kế.

"Đối với mưa cực đoan vượt thiết kế, phải có phương án cảnh báo, phân luồng giao thông, vận hành bơm và hồ điều hòa chủ động", thông báo nêu rõ.

Khu vực xây bể ngầm chống ngập trước chợ Hàng Da (P.Hoàn Kiếm) ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Đặc biệt, phải nghiên cứu xây dựng các bể ngầm điều tiết tại những khu vực có không gian công cộng, sân trường, công viên, bãi đỗ xe, quảng trường, nhất là tại các tiểu lưu vực có mật độ dân cư cao, cống hiện hữu khó mở rộng.

Về nội dung này, lãnh đạo Hà Nội giao Sở Xây dựng phối hợp Sở GD-ĐT, Sở QH-KT, UBND các phường, xã rà soát quỹ đất, lựa chọn tối thiểu 10 vị trí thí điểm, xác định dung tích, phương án thu gom nước mưa, phương án xả chậm vào hệ thống cống sau mưa, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh, phòng chống muỗi, quản lý vận hành.

Cạnh đó, trong năm 2026, Sở Xây dựng Hà Nội chủ trì rà soát các tuyến phố, vỉa hè, bãi đỗ xe, quảng trường, sân công cộng có thể cải tạo bề mặt ít thấm thành bề mặt thấm nước. Mục tiêu là lựa chọn một số tuyến phố nội thành để thí điểm bê tông rỗng, gạch thấm, gạch có khe trồng cỏ, dải thấm lọc.

Đối với giải pháp phi công trình - chuyển từ "chống ngập" sang "sống chung và làm chủ nước mưa", thông báo thể hiện từ ngày 1.9, khi kiểm tra cấp phép xây dựng, cấp phép cải tạo, các địa phương phải kiểm soát cao độ nền, không cho phép tùy tiện nâng nền cao hơn cốt quy hoạch đường.

Đồng thời, không cho phép san lấp ao hồ, kênh mương, rãnh thoát nước hoặc làm thay đổi hướng thoát nước hiện hữu. Đến cuối năm 2027, phải có chuyển biến rõ trong quản lý cao độ nền ở các khu vực hay ngập…

Đối với giải pháp thoát nước bền vững - từ đô thị bê tông hóa sang "thành phố bọt biển", lãnh đạo TP.Hà Nội đánh giá đề án đã tiếp cận đúng khi đưa vào giải pháp SUDS (hệ thống thoát nước đô thị bền vững) và Sponge City (thành phố bọt biển).

Theo lãnh đạo TP.Hà Nội, chống ngập hiện đại không phải chỉ làm cống to hơn, bơm mạnh hơn. Nếu toàn bộ đô thị bị bê tông hóa, mọi giọt mưa đều chảy ngay xuống cống, thì cống nào cũng quá tải. Do đó, phải làm cho đô thị biết thấm, biết giữ, biết chậm xả nước…

Từ năm 2021, Hà Nội chính thức vận hành bể ngầm chống ngập chứa khoảng 2.000 m3 dưới sân trường Trường THCS Lý Thường Kiệt (P.Văn. Miếu - Quốc Tử Giám).

Đến tháng 2 vừa qua, Hà Nội tiếp tục đầu tư khẩn cấp thêm 2 bể ngầm, trong đó bể ngầm ở quảng trường chợ Hàng Da (P.Hoàn Kiếm) có công suất chứa nước hơn 2.500 m3, và dốc cầu Đuống (Gia Lâm) có dung tích khoảng 1.800 m3.