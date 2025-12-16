Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Hà Nội đầu tư 24.000 tỉ để khắc phục úng ngập đô thị

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
16/12/2025 17:12 GMT+7

Để khắc phục tình trạng úng ngập trên địa bàn thành phố, Hà Nội sẽ đầu tư 18 dự án có tổng mức đầu tư 24.000 tỉ đồng, trong đó có 7 dự án khẩn cấp và 11 dự án đang triển khai thực hiện.

UBND TP.Hà Nội vừa ban hành kế hoạch khắc phục tình trạng úng ngập trên địa bàn thành phố. Kế hoạch nhằm đẩy nhanh tiến độ phát triển, hoàn thiện hệ thống thoát nước theo quy hoạch.

Hà Nội đầu tư 24 nghìn tỉ để khắc phục úng ngập đô thị- Ảnh 1.

Ngoại thành Hà Nội ngập lụt hồi tháng 10 vừa qua

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Đồng thời, đề xuất một số giải pháp nhằm giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, trong đó trọng tâm là giải pháp về đầu tư các dự án cấp bách khắc phục nhanh nhất tình trạng úng ngập khi mưa lớn do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thiên tai bất thường.

Trong kế hoạch, Hà Nội sẽ thực hiện 7 dự án khẩn cấp có tổng mức đầu tư 7.836 tỉ đồng, phấn đấu hoàn thành trước mùa mưa 2026.

Cụ thể, thành phố sẽ cải tạo nâng công suất một số trạm bơm hiện có, kết hợp lắp đặt một số trạm bơm dã chiến và cải tạo, xây dựng mới một số tuyến cống, rãnh thoát nước để giải quyết úng ngập khu vực dọc đại lộ Thăng Long (163 tỉ đồng).

Cải tạo tuyến hạ lưu Kim Ngưu nối sông Tô Lịch với trạm bơm Yên Sở (700 tỉ đồng). Cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới một số hạng mục công trình tiêu thoát nước để xử lý úng ngập tại khu đô thị Resco, Ecohome, Tây hồ Tây, Ngoại Giao Đoàn, Ciputra, khu vực Võ Chí Công, Long Biên, Đông Anh, Gia Lâm (869 tỉ đồng).

Hà Nội đầu tư 24 nghìn tỉ để khắc phục úng ngập đô thị- Ảnh 2.

"Khu nhà giàu" Ngoại Giao Đoàn ở Hà Nội sắp thoát cảnh "sống chung với ngập"

ẢNH: TUẤN MINH

Đồng thời, cải tạo tuyến kênh Thụy Phương xử lý khẩn cấp bổ cập nước sông Tô Lịch và tăng cường giải quyết úng ngập cục bộ khu vực Resco, Ecohome, Ngoại Giao Đoàn, Tây hồ Tây, Ciputra và lân cận (262 tỉ đồng).

Cải tạo tuyến hạ lưu Kim Ngưu nối sông Tô Lịch với trạm bơm Yên Sở (590 tỉ đồng). Nạo vét trục chính sông Nhuệ từ Liên Mạc đến đường Vành đai 4, giai đoạn 1 (890 tỉ đồng).

Đầu tư xây dựng 12 hồ điều hòa, trong đó 6 hồ điều hòa để tăng thoát nước khu vực các phường, xã: Từ Liêm, Đông Ngạc, Đông La, An Khánh, Đại Mỗ, Kiến Hưng; 6 hồ đang đề xuất đầu tư theo hình thức xã hội hóa (4.362 tỉ đồng).

Cạnh đó, Hà Nội sẽ tập trung hoàn thành các dự án đầu tư theo Kế hoạch số 312/KH-UBND và kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025, gồm 11 dự án đang triển khai có tổng mức đầu tư hơn 17.000 tỉ đồng. 

Trong đó, xây dựng, cải tạo, nâng cấp hệ thống trạm bơm tiêu Đông Mỹ có tổng mức đầu tư hơn 5.200 tỉ đồng; xây dựng cụm công trình đầu mối Liên Mạc, Bắc Từ Liêm (giai đoạn 1) có tổng mức đầu tư hơn 3.061 tỉ đồng…

STT

                     Dự án

                    Quy mô

Mức đầu tư

1

Xây dựng, cải tạo, nâng cấp hệ thống trạm bơm tiêu Đông Mỹ

Dự kiến xây trạm bơm công suất 35 m3/giây; hồ điều hòa 22,8 ha

5.200 tỉ đồng

2

Dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước mưa lưu vực tả sông Nhuệ, giai đoạn 1

Nâng cấp trạm bơm Đồng Bông 1; trạm bơm Ba Xã

1.476 tỉ đồng

3

Dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước Hà Đông thuộc lưu vực hữu Nhuệ

Dự kiến hồ điều hòa Yên Nghĩa 2: 10 ha; hồ điều hòa Yên Nghĩa 3: 8,8 ha

1.438 tỉ đồng

4

Xây dựng cụm công trình đầu mối Liên Mạc, Bắc Từ Liêm (giai đoạn 1)

Trạm bơm công suất 70 m3/giây

3.061 tỉ đồng

5

Xây dựng trạm bơm Gia Thượng, hồ điều hòa và tuyến mương Thượng Thanh

Trạm bơm 10 m3/giây; hồ điều hòa Thượng Thanh: 2,65 ha; hồ điều hòa Thanh Am: 3,65 ha

1.003 tỉ đồng

6

Xây dựng trạm bơm Cự Khối và tuyến mương xả ngoài đê tả Hồng, tuyến mương Việt Hưng - Cầu Bây và hồ điều hòa Cự Khối…

Gồm 3 dự án thành phần: hồ điều hòa Cự Khối; tuyến cống về hồ điều hòa và trạm bơm công suất 55 m3/giây

2.006 tỉ đồng

7

Xây dựng nâng cấp trạm bơm Phương Trạch, Đông Anh

Trạm 1: 22,5 m3/giây; trạm 2: 24 m3/giây

911 tỉ đồng

8

Hệ thống thoát nước, hồ điều hòa, trạm bơm Vĩnh Thanh, Đông Anh

Trạm bơm 35 m3/s; hồ điều hòa 14 ha

817 tỉ đồng

9

Dự án cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới cụm công trình đầu mối trạm bơm Bộ Đầu, Thường Tín

Trạm bơm 15 m3/giây

254 tỉ đồng

10

Dự án xây dựng trạm bơm Văn Khê và hệ thống kênh tiêu ra sông Hồng

Trạm bơm 52 m3/giây

454 tỉ đồng

11

Đầu tư xây dựng chống úng ngập cục bộ cho một số điểm thuộc khu vực nội đô

Lắp đặt bổ sung trạm bơm mới với công suất tương ứng ở các hồ Bảy Mẫu; Ba Mẫu; Thiền Quang; Văn Chương; Trung Tự; Linh Quang

383 tỉ đồng

Trong thời gian tới, Hà Nội sẽ thực hiện rà soát, đánh giá điều chỉnh Quy hoạch thoát nước thủ đô Hà Nội giai đoạn năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065; lập Quy hoạch cao độ nền và thoát nước thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Cạnh đó, sẽ hoàn thiện Đề án xử lý chống úng ngập khu vực nội thành Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030 và xây dựng kế hoạch phát triển hạ tầng thoát nước và xử lý nước thải giai đoạn 2026 - 2030.

Tại Hà Nội, trong vài năm gần đây, mỗi khi mưa lớn lại gây ngập diện rộng, kéo dài. Nhiều tuyến đường, khu dân cư ngập sâu đã gây thiệt hại lớn về tài sản và ảnh hưởng lớn đến đời sống, sinh hoạt của người dân thủ đô.

