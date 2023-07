Đường phố New Zealand tràn ngập biển hiệu trận giao hữu đội nhà gặp đội nữ Việt Nam

Theo tiết lộ của trang Friend Of Football, Công ty quảng cáo Go Media đã thực hiện các chiến dịch quảng cáo trận giao hữu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và New Zealand trong suốt những ngày vừa qua. Ngoài các trailer quảng cáo trên truyền hình, những biển hiệu lớn cũng được đặt ở khắp các thành phố của New Zealand.

Biển hiệu quảng bá trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và New Zealand trên các đường phố của nước này FOF

Tổng giám đốc đối tác và thương hiệu bóng đá New Zealand, James Wear cho biết: “Chúng tôi muốn tận dụng tối đa mọi cơ hội để quảng bá đội tuyển nữ New Zealand. Trận đấu giao hữu với đội tuyển nữ Việt Nam là một trong những trận đấu không thể tuyệt vời hơn vào thời điểm này. Chúng tôi rất vui mừng được hỗ trợ bởi Go Media, một trong những công ty quảng cáo danh giá của New Zealand”.

Trong khi đó, người đồng sáng lập Go Media, Mike Gray chia sẻ: “Go Media rất nhiệt tình hỗ trợ bóng đá ở New Zealand. Chúng tôi là những nhà quảng bá lớn cho môn thể thao của phụ nữ trên khắp đất nước. Một trong những giá trị của chúng tôi là nâng cao sức mạnh của tất cả mọi người. Thật tuyệt vời khi được đồng hành cùng đội tuyển nữ New Zealand, gần nhất là ở màn so tài với Việt Nam.

Tôi không thể nghĩ ra điều gì tuyệt vời hơn việc trở thành những người có thể quảng bá hình ảnh của các bạn, những người sắp chơi ở sân khấu lớn nhất, World Cup nữ 2023”.

Go Media đánh giá trận đấu với đội tuyển nữ Việt Nam là một cơ hội tốt đê tiếp cận CĐV NZF

Go Media là công ty quảng cáo ngoài trời hàng đầu của Aotearoa, phía bắc New Zealand và có mạng lưới biển quảng cáo kỹ thuật số lớn nhất đất nước. Hiện họ đang tích cực mở rộng việc quảng bá các trận đấu có sự xuất hiện của đội tuyển nữ New Zealand ở các thành phố như Auckland, Hamilton, Tauranga, Hastings, Gisborne, Taupo, New Plymouth, Dunedin… Ngoài ra, ở các sân bay của Auckland, Hamilton, poster trận giao hữu giữa các cô gái của Việt Nam và New Zealand cũng xuất hiện.

Hình ảnh trận giao hữu cũng xuất hiện tại sân bay Auckland

THƯ ANH

Màn so tài giữa đội tuyển nữ Việt Nam và chủ nhà của World Cup nữ 2023 đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ CĐV nước này. Liên đoàn Bóng đá New Zealand kỳ vọng, CĐV sẽ đến sân sân McLean Park để khích lệ tinh thần cho đoàn quân HLV Jitka Klimkova.

Nhiều trang báo New Zealand nhận định, trận đấu với đội tuyển nữ Việt Nam quan trọng chẳng khác gì một trận đấu chính thức tại World Cup nữ 2023. Màn so tài sắp tới sẽ giúp HLV Jitka Klimkova đánh giá sự thay đổi của toàn đội sau chuỗi 10 trận chỉ toàn hòa và thua. Một kết quả tốt ở trận đấu ngày 10.7 sẽ là “liều thuốc” tâm lý không thể tuyệt vời hơn để “The Ferns” chinh phục giải đấu trên sân nhà.