Đời sống Cộng đồng

Đường phố TP.HCM mùng 2 tết: Nhiều người miệt mài mưu sinh dưới nắng chang chang

Cao An Biên
18/02/2026 19:00 GMT+7

Mùng 2 tết, đường phố TP.HCM vẫn thông thoáng, vắng xe. Dưới cái nắng chang chang, nhiều người vẫn miệt mài mưu sinh trên đường.

Ghi nhận của Thanh Niên trưa và chiều nay 18.2, nhằm ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đường phố TP.HCM vẫn thông thoáng, xe di chuyển dễ dàng. Hầu hết các tuyến đường trung tâm lẫn ngoại thành không có tình trạng ùn ứ, kẹt xe.

Nếu như buổi sáng trời mát mẻ, dễ chịu thích hợp cho các hoạt động ngoài trời thì vào buổi trưa, thời tiết TP.HCM oi bức vì nắng nóng. Ngoài đường, nhiều người cùng gia đình, người thân du xuân, chúc tết, cũng có người vẫn miệt mài mưu sinh vào mùng 2 tết dưới cái nắng chang chang.

Đường phố TP.HCM mùng 2 tết: Nhiều người miệt mài mưu sinh dưới nắng chang chang- Ảnh 1.

TP.HCM mùng 2 tết trời trong, buổi trưa tiết trời oi bức vì nắng nóng khiến nhiều người ngại ra đường

ẢNH: CAO AN BIÊN

Đường phố TP.HCM mùng 2 tết: Nhiều người miệt mài mưu sinh dưới nắng chang chang- Ảnh 2.

Dưới cái nắng chang chang, nhiều shipper vẫn miệt mài mưu sinh

ẢNH: CAO AN BIÊN

Đường phố TP.HCM mùng 2 tết: Nhiều người miệt mài mưu sinh dưới nắng chang chang- Ảnh 3.

Mùng 2 tết, nhiều người vẫn chăm chỉ với công việc thường nhật

ẢNH: CAO AN BIÊN

Làm nghề bán vé số ở phường Phú Định (TP.HCM), bà Cúc (62 tuổi) cho biết tết này bà vẫn làm xuyên tết, không nghỉ. Nhìn đường phố thông thoáng ngày mùng 2, bà nói khách mua về số ủng hộ dịp đầu năm vẫn khá nhiều, buôn bán ổn định.

"Mấy ngày gần đây trưa và chiều trời nắng nóng lắm, tôi mặc áo khoác, mang khẩu trang che chắn, cũng đi ở chỗ mát, chứ ra nắng nhiều là bị say nắng. Tết vé số vẫn bán được, mình có việc để làm thì cũng làm chứ nghỉ tết không làm ra tiền. Có người mua vé số đầu năm cũng lì xì lại cho tôi 1 - 2 tờ vé số, đi làm ngày tết cũng vui", bà cười, chia sẻ.

Đường phố TP.HCM mùng 2 tết: Nhiều người miệt mài mưu sinh dưới nắng chang chang- Ảnh 4.

Người bán vé số được nhiều khách ủng hộ vào mùng 2 tết

ẢNH: CAO AN BIÊN

Đường phố TP.HCM mùng 2 tết: Nhiều người miệt mài mưu sinh dưới nắng chang chang- Ảnh 5.

Bóng mát cây xanh là địa điểm nghỉ trưa lý tưởng cho nhiều người mưu sinh ngoài đường

ẢNH: CAO AN BIÊN

Đường phố TP.HCM mùng 2 tết: Nhiều người miệt mài mưu sinh dưới nắng chang chang- Ảnh 6.

Đường phố TP.HCM mùng 2 tết: Nhiều người miệt mài mưu sinh dưới nắng chang chang- Ảnh 7.

Các shipper, tài xế công nghệ che chắn cẩn thận khi ra đường

ẢNH: CAO AN BIÊN

Chở khách vào Bến xe Miền Tây, một shipper tranh thủ tìm bóng râm uống nước, trú nắng. Anh cho biết chỉ nghỉ mùng 1 tết, mùng 2 tiếp tục công việc mưu sinh để có thêm thu nhập.

Theo anh những ngày này đường phố thông thoáng, công việc anh làm cũng thuận tiện, dễ dàng hơn. Tuy nhiên trời nắng vào buổi trưa khiến anh cảm thấy khó chịu. Anh che chắn cẩn thận, mang theo đủ nước khi đi làm.

Đường phố TP.HCM mùng 2 tết: Nhiều người miệt mài mưu sinh dưới nắng chang chang- Ảnh 8.

Mùng 2 tết, các tuyến đường ở TP.HCM vẫn khá thông thoáng

ẢNH: CAO AN BIÊN

Đường phố TP.HCM mùng 2 tết: Nhiều người miệt mài mưu sinh dưới nắng chang chang- Ảnh 9.

Đường phố TP.HCM mùng 2 tết: Nhiều người miệt mài mưu sinh dưới nắng chang chang- Ảnh 10.

Nhiều gia đình du xuân, chúc tết

ẢNH: CAO AN BIÊN

Đường phố TP.HCM mùng 2 tết: Nhiều người miệt mài mưu sinh dưới nắng chang chang- Ảnh 11.

Đi làm mùng 2 tết, nhiều người hy vọng năm nay công việc suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió

ẢNH: CAO AN BIÊN

"Trời nắng như vậy mà không chuẩn bị kỹ là đi làm dễ bị say nắng lắm. Sài Gòn có những ngày tết vắng xe, thông thoáng cũng hay hay, tôi cũng tranh thủ làm vì ít ngày nữa khi mọi người trở lại thành phố là đông xe như thường", anh chia sẻ thêm.

Khám phá thêm chủ đề

