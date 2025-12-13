Đường sách trao giải cuộc thi viết và ảnh 'Hành trình 10 năm lan tỏa tri thức'

Sáng 13.12, ban tổ chức cuộc thi sáng tác ảnh và bài viết về Đường sách TP.HCM Hành trình 10 năm lan tỏa tri thức và những giá trị văn hóa tốt đẹp nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Đường sách TP.HCM (9.1.2016 – 9.1.2026) tổ chức lễ công bố và phát giải.

Trong 2 tháng diễn ra, ban tổ chức nhận về hơn 400 tác phẩm ảnh và gần 50 bài viết với muôn vàn ký ức và những góc nhìn chân thành dành cho Đường sách TP.HCM. Điều đó cho thấy tình cảm bền vững mà bạn đọc, nghệ sĩ và du khách đã dành cho Đường sách TP.HCM suốt một thập kỷ qua.

Ông Lê Hoàng - Ủy viên Ban thường vụ Hội Xuất bản Việt Nam, Giám đốc Công ty TNHH Đường sách TP.HCM trao thưởng cho các tác giả đoạt giải Ảnh: VÕ HẢO





Tình cảm dành cho Đường sách TP.HCM

Theo ông Lê Hoàng - Ủy viên Ban thường vụ Hội Xuất bản Việt Nam, Giám đốc Công ty TNHH Đường sách TP.HCM: "Mỗi tác phẩm dự thi đều gửi gắm câu chuyện, ký ức và tình cảm chân thành dành cho Đường sách TP.HCM. Chính sự đồng hành tuyệt vời và tình cảm đặc biệt của độc giả lẫn du khách dành cho điểm đến văn hóa thú vị này của TP.HCM là nguồn động lực lớn để đường sách tiếp tục lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp đến cộng đồng".

Ban tổ chức đã trao giải cuộc thi viết đến các tác giả Võ Ca Dao với tác phẩm Đường sách TP.HCM: Nơi bày trò; Đoàn Yên Kiều (Thả ngàn tim cho Đường sách); Đoàn Lê Khanh (Cảm nhận 10 năm Đường sách: Giữ lại ánh sáng); Nguyễn Khánh Như (Đường sách TP.HCM – 10 năm lan tỏa tri thức qua góc nhìn sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng); Nguyễn Hồng Mơ (Một đô thị lớn cần nhiều hơn một Đường sách); Nguyễn Thị Hồng (Từ Đường sách TP.HCM đến những bản xa – tri ân người thắp sáng ngọn đèn thầm lặng); Trần Nguyễn Phước Thông (Đường sách – nơi những trang giấy nở hoa giữa lòng thành phố); Trần Thị Thanh (Dấu ấn từ những ngày ở Đường sách); Nguyễn Nhân Tín (Đường sách - Lối đi ngắn nối dài những hành trình); Đinh Thị Thanh Huyên (Đường sách, đến và yêu); Lê Tấn Thời (Đường sách tôi yêu); Lê Phương Trí (Không chỉ là Đường sách); họa sĩ Lê Sa Long (Điểm hẹn thú vị của những người yêu mỹ thuật giữa trung tâm TP.HCM).

Lãnh đạo Hội Nhiếp ảnh TP.HCM và Công ty TNHH Đường sách TP.HCM thưởng lãm các tác phẩm từ cuộc vận động sáng tác ảnh Ảnh: VÕ HẢO

Dịp này, Đường sách TP.HCM cũng khai mạc triển lãm ảnh Đường sách TP.HCM – Dấu ấn văn hóa 10 năm qua ống kính do Công ty TNHH Đường sách TP.HCM phối hợp cùng Hội Nhiếp ảnh TP.HCM tổ chức, công bố 23 tác giả có 50 tác phẩm ảnh được chọn triển lãm từ cuộc vận động sáng tác ảnh, gồm: Nguyễn Ái Hòa Bình, Cao Thanh Hải, Huỳnh Bữu Tinh, Kiều Anh Dũng, Trương Lê Na, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Nam Phương, Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Nguyễn Trần Đức Anh, Nguyễn Văn Sẳng, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Văn Tuấn, Phan Hữu Thông, Phạm Nhựt Thưởng, Phạm Oanh, Phạm Đức Minh, Trương Văn Hùng, Tiệm Nhà An, Trần Cường, Võ Thanh, Võ Văn Hoàng, Võ Thị Huyền Châu và Hoàng Thị Thùy.



