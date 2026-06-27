Dương Triệu Vũ kể lại thủ đoạn bị móc sạch tiền ở châu Âu

Dương Triệu Vũ chia sẻ đến hiện tại, anh mới “hoàn hồn” sau vụ bị móc sạch tiền mặt tại châu Âu. Theo giọng ca 8X, khi di chuyển bằng tàu điện từ Budapest (Hungary) tới Munich (Đức), dù đã nêu cao tinh thần cảnh giác về nguy cơ trộm cắp song anh vẫn không tránh khỏi sự cố. “Tôi đã có nhiều năm đi hát ở châu Âu nên rất cẩn thận. Cho nên khi gặp phải vụ này, tôi càng thêm sốc”, anh tâm sự.

Dương Triệu Vũ chia sẻ về vụ việc Ảnh: Chụp màn hình

Chia sẻ gây chú ý của Dương Triệu Vũ

Dương Triệu Vũ kể khi lên tàu điện, anh đã chủ động để balo ngay khu vực hành lý trên đầu. Thời điểm đó, khoang tàu của anh chỉ có khoảng 6-7 người. Khi nam ca sĩ và quản lý ngồi xuống, một người đàn ông mang balo đến hỏi về số ghế của mình. “Khi người này đưa điện thoại gần mặt tôi, tôi cảm thấy hơi choáng một xíu. Chỉ trong vòng 10 - 15 phút thôi, tôi đã bị mất trộm toàn bộ tiền mặt”, anh nói.

Sau khi phát hiện bị trộm, Dương Triệu Vũ gọi điện trao đổi với phía cảnh sát và lập hồ sơ. Tuy nhiên, người này cũng chia sẻ thẳng thắn với nam ca sĩ rằng: “Cái này bạn làm xem như hình thức thôi”. Theo Dương Triệu Vũ, với kinh nghiệm của cảnh sát thì để tìm được thông tin những người này thì gần như không thể. “Hãy xem đây như bài học đáng giá”, nam ca sĩ thuật lại lời cảnh sát.

Trước đó, một nguồn tin tiết lộ số tiền Dương Triệu Vũ bị trộm là khoảng 9.000 USD Ảnh: NVCC

Theo Dương Triệu Vũ, chuyện bị móc túi, trộm cắp ở châu Âu không còn quá xa lạ. Không riêng gì anh, nhiều bạn bè của nam ca sĩ cũng gặp phải trường hợp tương tự, thậm chí với những thủ đoạn tinh vi hơn. Anh kể: “Họ có nhiều cách thức để móc túi, giật đồ của mình, thậm chí có nhiều người còn bị chi phối nữa. Có những kẻ xấu rất cao tay, làm nhanh gọn lẹ”.

Chia sẻ thêm về sự cố tại trời Âu, Dương Triệu Vũ cho biết vì đã biết tình hình nơi xứ người nên trước đó, nam ca sĩ đã chủ động mua xích để giữ vali. “Vậy mà chỉ có 2 cái ba lô trong vòng khoảng 10 phút mình cũng bị móc túi. Cho nên khi lọt vào tầm ngắm thì không thể thoát được”, anh nói. Dù vậy nam ca sĩ thấy may mắn vì vẫn còn giấy tờ tùy thân sau vụ bị móc túi vừa qua.

Từ trải nghiệm của bản thân, Dương Triệu Vũ cũng rút ra những bài học cho mình, đồng thời nhắn nhủ đến khán giả: “Cho dù mình thân thiện đến cỡ nào đi chăng nữa, nhưng khi gặp người khác bắt chuyện trên tàu, tốt hơn hết là mình tránh xa. Thông thường người lọt vào tầm ngắm của kẻ gian là người châu Á, vì họ biết chúng ta mang theo tiền mặt nhiều. Mong mọi người có đi du lịch bất kỳ nơi đâu cũng cảnh giác, cẩn thận nhất có thể để tránh những trường hợp như tôi xảy ra”, anh nhắn nhủ.