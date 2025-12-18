Nguyễn Hoàng Phương Linh trình diễn bikini nóng bỏng ở bán kết Miss Cosmo

Bán kết Miss Cosmo 2025 diễn ra tối 18.12 tại TP. HCM, quy tụ 71 thí sinh dự thi. Trong đêm tranh tài, các người đẹp lần lượt trải qua hai phần thi chính gồm trình diễn trang phục dạ hội kết hợp hô tên, trình diễn bikini. Ban giám khảo đêm thi có Hoa hậu Hoàn vũ 2021 - Harnaaz Sandhu, Á hậu Thế giới 2021 - Olivia Yacé, bà Paula Shugart - cựu chủ tịch Miss Universe, cùng các chuyên gia, doanh nhân trong và ngoài nước.

Phương Linh thể hiện ra sao tại bán kết Miss Cosmo?

Phương Linh cho thấy sự tiến bộ về kỹ năng trình diễn sau quãng thời gian rèn luyện với siêu mẫu Võ Hoàng Yến Ảnh: BTC

Trong phần thi bikini, Phương Linh diện thiết kế hai mảnh màu xanh dương theo chủ đề của chương trình. Trang phục giúp đại diện Việt Nam khoe hình thể rắn chắc và chiều cao 1,75 m trên sân khấu bán kết Miss Cosmo. Việc lựa chọn kiểu tóc cột cao, kết hợp với đôi hoa tai bản to giúp người đẹp 9X nổi bật hơn khi trình diễn.

Trên mạng xã hội, một số khán giả cho rằng phần thi bikini là điểm sáng của Phương Linh trong đêm bán kết. Một số ý kiến khác nhận xét cô tạo ấn tượng và giữ được sự bình tĩnh ở phần thi bikini tốt hơn so với phần trình diễn trang phục dạ hội. Trước đó, kể từ khi đăng quang cuộc thi trong nước, Phương Linh tích cực rèn luyện bên cạnh việc tham gia các hoạt động nghệ thuật. Người đẹp 9X trau dồi kỹ năng catwalk cùng siêu mẫu Võ Hoàng Yến, cho thấy sự tiến bộ so với thời điểm "chinh chiến" tại Miss Cosmo Vietnam 2025.

Chiếc váy được Phương Linh lựa chọn nhằm khắc họa hình ảnh cô gái tự tin, sẵn sàng đón nhận thử thách và chinh phục những đỉnh cao mới. Đồng thời bộ trang phục cũng phản chiếu tinh thần người phụ nữ hiện đại trên sân khấu nhan sắc quốc tế Ảnh: BTC

Ở phần thi trang phục dạ hội, Phương Linh diện thiết kế màu đỏ lấy cảm hứng từ sự giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối, với phom dáng ôm sát, đường xẻ cao và gam đỏ ruby chuyển sắc sang nude ánh kim. Cũng trong phần tranh tài này, Phương Linh không may gặp sự cố vấp váy trong lúc trình diễn. Dù vậy, khán giả vẫn dành nhiều lời động viên và kỳ vọng đại diện Việt Nam sẽ thể hiện tốt hơn ở đêm chung kết Miss Cosmo 2025.

Nguyễn Hoàng Phương Linh sinh năm 1999, đến từ TP. HCM, cao 1,75 m với số đo ba vòng 87-65-91 cm. Cô tốt nghiệp Đại học Washington (Mỹ) và từng làm chuyên viên kỹ thuật công nghệ thông tin trước khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025, trở thành người đẹp Việt "chinh chiến" tại cuộc thi Miss Cosmo 2025.

Phương Linh được Hoa hậu Ngọc Châu - Giám đốc quốc gia Miss Cosmo Vietnam đánh giá là một cô gái đại diện cho phụ nữ hiện đại, một người trẻ tự tin, bản lĩnh nhưng không bao giờ ngủ quên trong chiến thắng. “Cô ấy không ngừng nỗ lực hoàn thiện mình và nâng tầm ảnh hưởng”, Ngọc Châu nhận xét thêm. Tuy nhiên, qua các vòng thi tại Miss Cosmo, nhiều người cho rằng nếu muốn tiến sâu, ứng viên đến từ Việt Nam cần phải nỗ lực nhiều hơn.