Đường trung tâm TP.HCM kết nối 3 phường sắp mở rộng: Bồi thường đất hơn 210 triệu/m²

Ghi nhận của PV Thanh Niên đầu tháng 11.2026, đường Tôn Thất Thuyết rộng khoảng 6 - 7 m, thường kẹt xe vào giờ cao điểm. Người dân mong tuyến đường được mở rộng, đồng thời kỳ vọng các hộ bị ảnh hưởng được bồi thường hợp lý.

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên, đại diện UBND phường Vĩnh Hội và phường Khánh Hội cho biết 2 địa phương đang niêm yết dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Thời gian lấy ý kiến 10 ngày (từ ngày 9 - 19.11.2026).

Dự án xây dựng, cải tạo, mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và công viên cây xanh dọc bờ kênh Tẻ có diện tích 170.333 m2, đi qua các phường Vĩnh Hội, Khánh Hội và Xóm Chiếu (quận 4 cũ, TP.HCM) với tổng vốn khoảng 5.500 tỉ đồng.

Toàn cảnh đường Tôn Thất Thuyết bên dòng kênh Tẻ sắp được mở rộng ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Giá bồi thường đất đường Tôn Thất Thuyết cao hơn đơn giá của TP.HCM

Theo dự thảo của UBND phường Khánh Hội và UBND phường Vĩnh Hội cung cấp, đơn giá quyền sử dụng đất để tính hỗ trợ, bồi thường đất ảnh hưởng bởi dự án mở rộng đường Tôn Thất Thuyết cao đáng kể so với bảng giá đất ban hành theo Nghị quyết 87 của HĐND TP.HCM.

Chẳng hạn như tại phường Khánh Hội, giá bồi thường dự kiến cao nhất gần 210,5 triệu đồng/m2, áp dụng đối với đất ở vị trí 1, có 2 mặt tiền đường Tôn Thất Thuyết và đường Xóm Chiếu (cao gấp 1,8 lần so với giá 116,7 triệu đồng/m2).

Đối với đất ở vị trí 1, mặt tiền đường Tôn Thất Thuyết (đoạn Xóm Chiếu - Tôn Đản), giá bồi thường dự kiến gần 189,1 triệu đồng/m2. Trường hợp có một mặt tiền đường và một mặt hẻm, mức giá hơn 195,7 triệu đồng/m2.

Đường Tôn Thất Thuyết thường xuyên kẹt xe ẢNH: NHẬT THỊNH

Tại phường Vĩnh Hội, dự thảo cũng đưa ra nhiều mức giá bồi thường tùy vị trí. Giá đất bồi thường cao nhất trong các vị trí được nêu gần 203,9 triệu đồng/m2, áp dụng với đất có một mặt tiền đường và một mặt hẻm trên đoạn Tôn Đản - Nguyễn Khoái. Cao thứ hai là đất ở vị trí 1 trên đoạn này giá dự kiến gần 196,3 triệu đồng/m2.

Các mức giá trên nằm trong dự thảo đang được niêm yết lấy ý kiến, chưa phải mức giá bồi thường chính thức.

Tại phường Khánh Hội, dự án ảnh hưởng 23 trường hợp, trong đó 22 trường hợp bị thu hồi toàn bộ đất. Phường Vĩnh Hội ảnh hưởng 475 trường hợp (145 trường hợp bị thu hồi một phần và 330 trường hợp thu hồi toàn bộ).

Các căn nhà lợp tôn cơi nới bên dòng kênh Tẻ ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Mở rộng đường lên 26 m, xây cầu qua rạch Nguyễn Kiệu

Hạng mục mở rộng đường Tôn Thất Thuyết từ nút giao đường số 1 theo quy hoạch với đường Bến Vân Đồn đến nút giao Trương Đình Hợi - Tôn Thất Thuyết dài khoảng 3,4 km dự kiến được mở rộng lên 26 m, đồng thời xây mới một cây cầu qua rạch Nguyễn Kiệu.

Dự án còn có hạng mục kè bảo vệ dài khoảng 3,2 km dọc kênh Tẻ và rạch Nguyễn Kiệu; xây dựng công viên cây xanh ven kênh, đồng bộ hệ thống thoát nước, cây xanh và chiếu sáng.

Bản đồ khu vực mở rộng đường Tôn Thất Thuyết ở TP.HCM ĐỒ HỌA: UYỂN NHI

Tháng 10.2026, Ban Giao thông TP.HCM phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; thời gian lựa chọn dự kiến từ quý 4/2026 đến quý 4/2027.

Công trình nhằm hoàn thiện trục giao thông chính tại khu vực quận 4 cũ, kết nối với đường Bến Vân Đồn, đường Nguyễn Tất Thành đang được nghiên cứu mở rộng và hai nhánh cầu N3, N4 thuộc dự án cầu - đường Nguyễn Khoái. Dự án cũng hướng đến chỉnh trang đô thị, giải tỏa nhà ven kênh Tẻ.