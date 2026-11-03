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    Cận cảnh đường trung tâm TP.HCM kết nối 3 phường sắp mở rộng lên 6 làn xe

    Uyển Nhi
    Uyển Nhi
    Đường Tôn Thất Thuyết hiện rộng khoảng 6 - 7 m, thường kẹt xe và ngập nước. TP.HCM dự kiến mở rộng tuyến đường lên 26 m, kết hợp xây công viên dọc Kênh Tẻ.

    Đường Tôn Thất Thuyết thường xuyên ngập nước, kẹt xe

    Ghi nhận của PV Báo Thanh Niên đầu tháng 11.2026, đường Tôn Thất Thuyết hiện chỉ rộng khoảng 6 - 7 m nhưng có lượng phương tiện qua lại khá đông, đặc biệt vào giờ cao điểm. Tình trạng ngập nước và hoạt động của chợ tự phát vào buổi sáng cũng khiến việc lưu thông gặp nhiều khó khăn.

    Tuyến đường kết nối cầu Tân Thuận 1, cầu Tân Thuận 2 và dẫn ra đường Nguyễn Văn Linh. Một số người dân cho biết mới nghe thông báo từ phường về việc sẽ có thông tin cụ thể liên quan đến dự án. Nhiều người mong đường được mở rộng khang trang hơn, đồng thời kỳ vọng các hộ bị ảnh hưởng được bồi thường hợp lý.

    Cận cảnh đường trung tâm TP.HCM kết nối 3 phường sắp mở rộng lên 6 làn xe - Ảnh 1.

    Toàn cảnh đường Tôn Thất Thuyết bên dòng Kênh Tẻ sắp được mở rộng

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

    Dự án xây dựng, cải tạo, mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và công viên cây xanh dọc bờ Kênh Tẻ do Ban Giao thông TP.HCM làm chủ đầu tư. Công trình có diện tích 170.333 m2, đi qua các phường Vĩnh Hội, Khánh Hội và Xóm Chiếu.

    Cận cảnh đường trung tâm TP.HCM kết nối 3 phường sắp mở rộng lên 6 làn xe - Ảnh 2.

    Tuyến đường nằm trong dự án đi qua các phường Vĩnh Hội, Khánh Hội và Xóm Chiếu

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

    Hạng mục mở rộng đường Tôn Thất Thuyết dài khoảng 3,6 km, từ nút giao đường số 1 (quy hoạch) với đường Bến Vân Đồn đến nút giao đường Trương Đình Hợi - Tôn Thất Thuyết.

    Theo phương án được phê duyệt, đoạn đường hiện hữu dài khoảng 3,4 km sẽ được mở rộng lên 26 m, trong đó có xây mới một cây cầu qua rạch Nguyễn Kiệu.

    Cận cảnh đường trung tâm TP.HCM kết nối 3 phường sắp mở rộng lên 6 làn xe - Ảnh 3.

    Đường Tôn Thất Thuyết hiện rộng khoảng 6 - 7 m, thường xuyên kẹt xe vào giờ cao điểm

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Dự án đường Tôn Thất Thuyết có tổng vốn 5.500 tỉ đồng

    Ngoài mở rộng đường, dự án còn có hạng mục kè bảo vệ dài khoảng 3,2 km dọc Kênh Tẻ và rạch Nguyễn Kiệu; xây dựng công viên cây xanh ven kênh, đồng bộ hệ thống thoát nước, cây xanh và chiếu sáng.

    Công trình nhằm hoàn thiện trục giao thông chính tại khu vực quận 4 cũ, kết nối với đường Bến Vân Đồn, đường Nguyễn Tất Thành đang được nghiên cứu mở rộng và 2 nhánh cầu N3, N4 thuộc dự án cầu - đường Nguyễn Khoái. Công trình cũng hướng đến chỉnh trang đô thị, giải tỏa nhà ven Kênh Tẻ, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và cải thiện không gian công cộng.

    Cận cảnh đường trung tâm TP.HCM kết nối 3 phường sắp mở rộng lên 6 làn xe - Ảnh 4.

    Đường Tôn Thất Thuyết kết nối cầu Tân Thuận 1 và cầu Tân Thuận 2

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

    Dự án từng được thông qua từ năm 2016 nhưng chưa triển khai thi công do thay đổi về quy mô, tổng vốn và phạm vi thực hiện. Năm 2025, dự án được nâng mức vốn từ 2.200 tỉ đồng lên 5.500 tỉ đồng để bổ sung một số hạng mục, đồng bộ với dự án cầu - đường Nguyễn Khoái.

    Cận cảnh đường trung tâm TP.HCM kết nối 3 phường sắp mở rộng lên 6 làn xe - Ảnh 5.

    Chợ tự phát hoạt động trên vỉa hè đường Tôn Thất Thuyết

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

    Tháng 10.2026, Ban Giao thông TP.HCM đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án cải tạo, mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và công viên cây xanh dọc bờ Kênh Tẻ. Thời gian lựa chọn nhà thầu dự kiến từ quý 4/2026 đến quý 4/2027.

    Cận cảnh đường trung tâm TP.HCM kết nối 3 phường sắp mở rộng lên 6 làn xe - Ảnh 6.

    Hiện dọc tuyến đường Tôn Thất Thuyết đã có công viên ven Kênh Tẻ, nhưng chưa được chỉnh trang đồng bộ

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

    Trao đổi với PV Báo Thanh Niên, đại diện phường Xóm Chiếu cho biết, đầu tháng 10.2026, UBND phường Xóm Chiếu phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị phổ biến chủ trương, kế hoạch thu hồi đất để thực hiện dự án trên địa bàn phường. Đại diện Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng thành phố thông tin về kế hoạch thu hồi đất và các nội dung phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

    Tại hội nghị, phường tiếp nhận ý kiến của các hộ gia đình, cá nhân và tổ chức bị ảnh hưởng; đồng thời tổ chức đề cử hộ dân tham gia Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Các cơ quan liên quan sẽ tiếp tục cung cấp thông tin và tiếp nhận ý kiến người dân trong quá trình triển khai.

    Cận cảnh đường trung tâm TP.HCM kết nối 3 phường sắp mở rộng lên 6 làn xe - Ảnh 7.

    Dự án đường Tôn Thất Thuyết và công viên dọc Kênh Tẻ được điều chỉnh tổng mức đầu tư từ 2.200 tỉ đồng lên 5.500 tỉ đồng

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

    Cận cảnh đường trung tâm TP.HCM kết nối 3 phường sắp mở rộng lên 6 làn xe - Ảnh 8.

    Dự án đường Tôn Thất Thuyết kết nối đường Nguyễn Tất Thành (đang được nghiên cứu mở rộng)

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

    Cận cảnh đường trung tâm TP.HCM kết nối 3 phường sắp mở rộng lên 6 làn xe - Ảnh 9.

    Từ đường Tôn Thất Thuyết, phương tiện có thể đi ra đường Nguyễn Văn Linh

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

    Cận cảnh đường trung tâm TP.HCM kết nối 3 phường sắp mở rộng lên 6 làn xe - Ảnh 10.

    Các căn nhà lợp tôn cơi nới bên dòng Kênh Tẻ

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

    Cận cảnh đường trung tâm TP.HCM kết nối 3 phường sắp mở rộng lên 6 làn xe - Ảnh 11.

    Bản đồ khu vực mở rộng đường Tôn Thất Thuyết ở TP.HCM

    ĐỒ HỌA: UYỂN NHI

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