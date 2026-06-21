Dương Tử ngừng tham gia chương trình giải trí để tập trung đóng phim

Theo Sina, vừa qua trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông, nữ diễn viên Dương Tử tuyên bố sẽ không tiếp tục đảm nhận vai trò thành viên cố định hoặc khách mời ngắn hạn tại các chương trình truyền hình thực tế và gameshow giải trí. Quyết định này được đưa ra nhằm mục đích giúp cô tập trung toàn bộ thời gian và tâm sức cho công tác diễn xuất và nghiên cứu kịch bản tại trường quay.

Trước khi đưa ra thông báo này, Dương Tử từng là gương mặt xuất hiện thường xuyên trên các chương trình truyền hình có tỷ lệ người xem cao tại Trung Quốc như Keep running cùng nhiều chương trình thực tế ngoài trời và đêm hội lớn. Việc tham gia các chương trình giải trí vốn là phương thức phổ biến được nhiều nghệ sĩ lựa chọn để duy trì độ nhận diện thương mại và tăng thu nhập nhờ thù lao lớn. Tuy nhiên, theo chia sẻ của Dương Tử, việc xuất hiện quá nhiều trên truyền hình thực tế có thể làm giảm tính chuyên nghiệp và độ bảo mật hình ảnh cần có của một diễn viên, gây ảnh hưởng đến tâm lý khán giả khi theo dõi các vai diễn của cô trên màn ảnh.

Dương Tử sinh năm 1992, cô nhiều lần được vào đề cử giải nữ diễn viên xuất sắc nhất (Thị hậu) nhưng vẫn chưa thể đạt được giải thưởng này ẢNH: CẮT TỪ PHIM GIA NGHIỆP (TRÁI) VÀ QUỐC SẮC PHƯƠNG HOA

Theo Dương Tử, trong hai năm trở lại đây, định hướng chọn kịch bản của nữ diễn viên cũng có sự thay đổi rõ rệt. Cô dần dịch chuyển từ các bộ phim thuộc thể loại ngôn tình, thần tượng chuyển sang các kịch bản chính kịch, có chiều sâu tâm lý và thiết lập nhân vật phức tạp hơn. Mục tiêu hiện tại của nữ diễn viên là hướng tới việc chinh phục các giải thưởng điện ảnh và truyền hình chính thống.

Phản ứng trước tin đồn tình cảm

Bên cạnh thông báo dừng tham gia gameshow, đời tư của Dương Tử cũng thu hút sự chú ý của dư luận khi xuất hiện tin đồn cô đang được một đối tượng có gia thế tài chính lớn theo đuổi.

Trước những thông tin này, phía nữ diễn viên biểu thị không có ý định tập trung vào chuyện tình cảm ở thời điểm hiện tại. Cô cho biết ưu tiên hàng đầu vẫn là công việc và sự nghiệp độc lập, thay vì phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài. Dù đối mặt với áp lực kết hôn từ phía gia đình cũng như việc nhiều đồng nghiệp cùng lứa tuổi đã lập gia đình, Dương Tử khẳng định danh sách ưu tiên hiện tại của cô vẫn là nâng cao năng lực chuyên môn và phát triển các tác phẩm phim ảnh.