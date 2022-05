Dương Tử Quỳnh: 'Không đợi Hollywood công nhận cộng đồng châu Á'

Minh tinh Dương Tử Quỳnh vừa có buổi nói chuyện với tạp chí People tại sự kiện Gold Gala ở Los Angeles (Mỹ). Ngoài cô, sự kiện còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, nhà làm phim gốc Á. Nhân dịp này, người đẹp đã trải lòng về sự hiện diện của cộng đồng châu Á tại Hollywood những năm gần đây.

Lúc được hỏi nữ nghệ sĩ nghĩ gì khi có nhiều nghệ sĩ châu Á góp mặt trong các dự án Hollywood thời gian qua, sao phim Ngọa hổ tàng long bộc bạch: "Điều quan trọng không phải là người khác làm gì cho chúng tôi mà đầu tiên là chúng tôi phải làm cho chính mình". Ngôi sao 59 tuổi nói tiếp: "Chúng tôi sẽ không bao giờ ngừng nỗ lực mà sẽ luôn tiến về trước. Chúng tôi sẽ luôn bước tiếp và bước về trước để chắc rằng có sự thay đổi. Không đợi Hollywood làm thay đổi hướng đi này".

Vừa qua, nữ diễn viên Malaysia góp mặt cùng sao gốc Việt Quan Kế Huy trong phim về đa vũ trụ là Everything Everywhere All at Once (Dan Kwan và Daniel Scheinert chỉ đạo). Phim được các nhà phê bình khen ngợi về cốt truyện lẫn diễn xuất của Dương Tử Quỳnh, nhận mức chấm 95% trên Rotten Tomatoes. Cô tự tin nói tiếp: "Châu Á có những người kể chuyện tuyệt vời".

Dương Tử Quỳnh là ngôi sao châu Á kỳ cựu và góp mặt trong rất nhiều tác phẩm Hollywood khi đã gầy dựng tên tuổi nhất định tại thị trường châu Á. Những phim giúp tên tuổi nữ nghệ sĩ tỏa sáng tại Hollywood gồm Ngọa hổ tàng long (2000), Con nhà siêu giàu châu Á (2018), Shang Chi: Huyền thoại Thập Luân (2021)... Sắp tới, nữ diễn viên sẽ xuất hiện trong series trực tuyến phát trên Disney+ là American Born Chinese.