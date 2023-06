Đường Vành đai 3 đoạn qua Bình Dương có vận tốc thiết kế cao nhất 100 km/giờ

Sáng 29.6, UBND tỉnh Bình Dương đã làm lễ khởi công dự án đường Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua địa bàn Bình Dương. Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã đến dự, nhấn nút khởi động.

Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua Bình Dương có tổng chiều dài toàn tuyến 26,6 km, với mức đầu tư 19.280 tỉ đồng. Dự án bao gồm nút giao Tân Vạn dài 2,393 km; đoạn đường từ P.Bình Chuẩn (TP.Thuận An) đến sông Sài Gòn dài 8,9 km; đoạn trùng với đường Mỹ Phước - Tân Vạn dài 15,3 km (đã được tỉnh Bình Dương đầu tư xây dựng, hiện tại đang khai thác với quy mô 6 làn xe đường đô thị) đi qua địa bàn TP.Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một và cầu Bình Gởi bắc qua sông Sài Gòn.

Lễ động thổ đường Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua Bình Dương ĐỖ TRƯỜNG

Theo thiết kế, đường Vành đai 3 TP.HCM có phần đường cao tốc với vận tốc thiết kế 100 km/giờ, chiều rộng nền đường 19,75m, bố trí 4 làn xe có dải phân cách và đường song hành 2 bên bố trí 2 làn xe cấp đường ô tô đô thị với vận tốc thiết kế 60 km/giờ.

Phối cảnh nút giao Tân Vạn CHỤP MÀN HÌNH

Ngoài ra, đường Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua Bình Dương còn được trí 2 cầu vượt tại nút giao Bình Chuẩn và 2 hầm chui cho xe máy và xe ô tô trên đường song hành…

Nút giao Bình Chuẩn CHỤP MÀN HÌNH

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Mai Hùng Dũng, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Dương cho biết đây là dự án tăng khả năng kết nối đô thị vệ tinh, phát huy hiệu quả lợi thế của các địa phương, phát triển dịch vụ vận tải liên vùng, mở rộng và phát triển đô thị, giảm thời gian và chi phí đi lại, vận chuyển hàng hóa góp phần cải thiện năng lực cạnh tranh của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.