Đường Vành đai 5 - Vùng thủ đô dài 340 km, rộng 6 làn xe

Chủ tịch Hội đồng thẩm định nhà nước với dự án Vành đai 5 - Vùng thủ đô là Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Bộ Xây dựng là cơ quan thường trực. Các phó chủ tịch hội đồng gồm Thứ trưởng Bộ Tài chính và Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Các ủy viên hội đồng gồm lãnh đạo các bộ Quốc phòng, Công an, NN-MT, KH-CN, Công thương, Tư pháp và lãnh đạo UBND 7 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Phú Thọ.

Hướng tuyến sơ bộ đường Vành đai 5 - Vùng thủ đô Hà Nội ẢNH: VGP

Trước đó, theo Ban Quản lý dự án Thăng Long và Liên danh tư vấn lập báo cáo tiền khả thi, dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng thủ đô là dự án quan trọng quốc gia.

Dự án nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải, giảm tải và bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến Vành đai 5. Hoàn thành và đưa vào khai thác đồng bộ các tuyến đường bộ cao tốc có năng lực lớn, an toàn và tốc độ cao trên hành lang vận tải các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng.

Theo đề xuất của tư vấn, dự án có điểm đầu tại Km0 (tương ứng Km367+100 đường Hồ Chí Minh), thuộc địa phận xã Yên Bài, Hà Nội; điểm cuối trùng với điểm đầu, tạo thành tuyến khép kín.

Tổng chiều dài tuyến khoảng 340 km (không bao gồm 33 km đi trùng với cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên và cao tốc Hà Nội - Lào Cai).

Tuyến đi qua địa bàn 7 địa phương: Hà Nội (51 km), Ninh Bình (36 km), Hưng Yên (27 km), Hải Phòng (63 km), Bắc Ninh (49 km), Thái Nguyên (36 km) và Phú Thọ (78 km).

Về quy mô đầu tư, tuyến chính cao tốc được đề xuất xây dựng theo quy mô 6 làn xe theo quy hoạch; riêng đoạn qua Thái Nguyên (từ Km248+124 đến cao tốc CT.07) quy mô 4 làn xe; tốc độ thiết kế 100 - 120 km/giờ.

Ngoài dự án Vành đai 5, Hà Nội đang triển khai dự án Vành đai 4 - Vùng thủ đô, dài khoảng 113,5 km, đi qua địa bàn 3 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh. Trong đó, dự án có chiều dài qua Hà Nội khoảng 59 km đi qua địa bàn 17 phường, xã.