Đường ven biển Mũi Né thi công ì ạch, ai phải chịu trách nhiệm?

Mặt bằng đã bàn giao, công trình vẫn ì ạch

Dự án sửa chữa, nâng cấp đường ven biển Nguyễn Đình Chiểu - Huỳnh Thúc Kháng, đoạn từ resort Hoàng Ngọc đến làng chài Mũi Né (phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng), có tổng mức đầu tư hơn 309 tỉ đồng, chiều dài gần 4,9 km.

Công trình khởi công tháng 12.2024, dự kiến hoàn thành sau một năm. Tuy nhiên, đến đầu tháng 11.2026, sau gần 2 năm triển khai, tuyến đường vẫn chưa thể đưa vào sử dụng.

Theo thiết kế, dự án đầu tư đồng bộ các hạng mục mặt đường, vỉa hè, hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải sinh hoạt và chiếu sáng. Đây là tuyến giao thông quan trọng ở Mũi Né, vừa phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, vừa góp phần hoàn thiện hạ tầng, thúc đẩy phát triển du lịch.

Nhiều đoạn tuyến đường ven biển Mũi Né vắng bóng máy móc, nhân công thi công dù mặt bằng đã được bàn giao ẢNH: QUẾ HÀ (CHỤP SÁNG 6.11)

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phan Thiết, đến đầu tháng 11, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã hoàn thành 492/492 hồ sơ, đạt 100%. Tổng giá trị phương án bồi thường được phê duyệt hơn 189 tỉ đồng, đạt 98,12% kinh phí dự kiến.

Trái ngược với kết quả giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công xây dựng mới đạt khoảng 48% giá trị hợp đồng. Một số đoạn tuyến vẫn đang thi công hệ thống thoát nước, nền đường và cấp phối đá dăm.

Việc giải ngân vốn cũng chưa đạt kế hoạch. Trong năm 2026, dự án mới giải ngân hơn 57,7 tỉ đồng trên tổng kế hoạch hơn 128,3 tỉ đồng, tương đương 44,95%.

Ông Trần Hải Anh, Phó chủ tịch UBND phường Mũi Né, cho biết địa phương đã nỗ lực thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng vì xác định đây là công trình giao thông quan trọng, có ý nghĩa đối với phát triển du lịch và nâng cao đời sống người dân.

Theo ông Hải Anh, đến cuối tháng 8.2026, UBND phường đã bàn giao 100% mặt bằng cho chủ đầu tư để chuyển giao các nhà thầu thi công. Từ đó, tiến độ công trình phụ thuộc chủ yếu vào việc đôn đốc của chủ đầu tư và năng lực tổ chức thi công của các nhà thầu.

Đường ven biển nối Huỳnh Thúc Kháng - Nguyễn Đình Chiểu ở Mũi Né thi công chậm, nhiều đoạn vẫn chưa hoàn thiện ẢNH: QUẾ HÀ

Không thể lấy lý do thiếu vật liệu để biện minh cho chậm tiến độ

Thừa nhận công trình chậm tiến độ, ông Hoàng Văn Đồng, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực Phan Thiết (chủ đầu tư), cho rằng một trong những nguyên nhân là đến đầu tháng 9.2026 mới hoàn thành bàn giao mặt bằng. Bên cạnh đó, các nhà thầu gặp khó khăn về nguồn cung vật liệu xây dựng.

Theo ông Đồng, chủ đầu tư đang yêu cầu các nhà thầu tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ. Đơn vị cũng kiến nghị tỉnh tháo gỡ khó khăn về nguồn cung vật liệu, do nhiều mỏ khoáng sản phục vụ các công trình giao thông đã hết dung lượng khai thác.

Tuy nhiên, tại buổi khảo sát thực tế ngày 3.11, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ không đồng tình với việc lấy lý do thiếu vật liệu để giải thích cho tình trạng thi công chậm trễ.

Qua kiểm tra tuyến đường ven biển Nguyễn Đình Chiểu nối Huỳnh Thúc Kháng, ông Đặng Hồng Sỹ nhận định khó khăn lớn nhất trước đây của dự án là công tác giải phóng mặt bằng, nhưng chính quyền phường Mũi Né đã cơ bản giải quyết xong. Vấn đề còn lại hiện nay là tổ chức thi công và trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu.

Theo ông Sỹ, tiến độ dự án đang chậm so với yêu cầu, chưa tương xứng với điều kiện mặt bằng đã được tháo gỡ. Đáng chú ý, nhiều đoạn tuyến đã có mặt bằng nhưng khối lượng công việc hoàn thành vẫn còn thấp.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng nhấn mạnh, việc chuẩn bị nguồn vật liệu xây dựng phải được các nhà thầu chủ động tính toán, xây dựng kế hoạch cung ứng từ trước. Không thể lấy lý do thiếu vật liệu để biện minh cho tình trạng thi công trì trệ, nhất là khi những vướng mắc lớn về mặt bằng đã được địa phương giải quyết.

Trước thực trạng này, ông Đặng Hồng Sỹ yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị thi công rà soát toàn bộ khối lượng công việc còn lại, xây dựng kế hoạch cụ thể theo từng đoạn tuyến, từng hạng mục, kèm các mốc thời gian hoàn thành rõ ràng.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị cố gắng hoàn thành công trình ngay trong tháng 11.2026, thay vì thời hạn cuối tháng 12 như kế hoạch. Nếu không bảo đảm tiến độ, các đơn vị phải làm rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu, để kiểm điểm trước UBND tỉnh.

Dự án đường ven biển Mũi Né chậm tiến độ, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân ẢNH: QUẾ HÀ (CHỤP SÁNG 6.11)





Ảnh hưởng đến người dân và du khách đến Mũi Né

Việc đường ven biển Nguyễn Đình Chiểu - Huỳnh Thúc Kháng chậm hoàn thành đang ảnh hưởng đến hoạt động đi lại, sinh hoạt của người dân khu vực Mũi Né. Đây cũng là tuyến giao thông phục vụ lượng lớn du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Khu du lịch quốc gia Mũi Né.

Ông Nguyễn Đăng Tư, một chủ resort ven biển Mũi Né, cho rằng công trình chậm tiến độ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh dịch vụ và hình ảnh điểm đến Mũi Né.

Trong khi đó, lãnh đạo tỉnh Bình Thuận trước đây và Lâm Đồng hiện nay đều kỳ vọng dự án sẽ góp phần chỉnh trang diện mạo đô thị, cải thiện điều kiện giao thông, tạo động lực phát triển du lịch ven biển.

Đáng chú ý, trong quá trình triển khai, nhiều lãnh đạo tỉnh, trong đó có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ cùng lãnh đạo Sở Xây dựng và các sở, ngành liên quan đã nhiều lần kiểm tra, đôn đốc. Tuy nhiên, tiến độ công trình đến nay vẫn chưa đáp ứng yêu cầu.