Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, sạt lở trên quốc lộ 28

Ngày 4.11, lãnh đạo Sở Xây dựng Lâm Đồng cho biết Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai gây hư hỏng kết cấu hạ tầng đường bộ trên quốc lộ 28, đoạn Km136+800 - Km136+900.

Đoạn quốc lộ 28 qua xã Phúc Thọ Lâm Hà (Lâm Đồng) bị sạt lở, sụt lún ẢNH: CTV

Khu vực này chịu ảnh hưởng trực tiếp của các đợt mưa lớn kéo dài từ tháng 8 đến tháng 10.2026, gây sạt trượt đất, sụt lún nền mặt đường và hư hỏng các công trình phụ trợ. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, tình trạng sạt lở vẫn diễn biến phức tạp trong khi thời tiết tiếp tục có những yếu tố bất lợi.

Các hư hỏng không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng công trình mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người và phương tiện lưu thông qua khu vực.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng Lâm Đồng, việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai nhằm tạo cơ sở huy động nguồn lực, triển khai các biện pháp ứng phó, ngăn sạt lở tiếp diễn và bảo đảm an toàn công trình. Đây cũng là căn cứ để đánh giá mức độ hư hỏng, xác định nguyên nhân và đề xuất phương án sửa chữa, khắc phục phù hợp, hạn chế nguy cơ mất an toàn giao thông.

Khẩn trương xử lý điểm sạt lở trên quốc lộ 28

Theo quyết định của UBND tỉnh Lâm Đồng, Sở Xây dựng được giao chỉ đạo các đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ khẩn trương huy động nhân lực, máy móc, thiết bị và vật tư để xử lý bước đầu vị trí sạt lở, hạn chế sạt trượt tiếp diễn, nhất là khi có mưa.

Các đơn vị phải bố trí nhân sự thường trực tại hiện trường để theo dõi, kiểm tra diễn biến địa chất, đồng thời phối hợp phân luồng, điều tiết giao thông.

UBND tỉnh yêu cầu lắp đặt đầy đủ biển cảnh báo, rào chắn và bố trí lực lượng điều tiết tại những vị trí cần thiết; nghiêm cấm người không có nhiệm vụ đi vào khu vực nguy hiểm. Công tác trực tại công trình phải duy trì 24/24 giờ, kết hợp quan trắc, theo dõi sự dịch chuyển, nứt gãy và diễn biến sạt trượt để kịp thời phát hiện nguy cơ.

Một điểm sạt lở khác trên tuyến quốc lộ 28 vào tháng 8.2026 ẢNH: Q.H

Đáng chú ý, Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 (chủ đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 28 đoạn từ Di Linh đến Gia Nghĩa) rà soát, đánh giá cụ thể mức độ cấp bách và nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn công trình, giao thông.

UBND các xã Phúc Thọ Lâm Hà và Tà Đùng cũng được yêu cầu phối hợp với Sở Xây dựng, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan kiểm soát, bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến.

Quốc lộ 28 dài khoảng 312 km, bắt đầu từ phường Phan Thiết, đi qua Di Linh, nối với quốc lộ 14 và kết thúc tại Cư Jút (Đắk Nông cũ). Đây là tuyến giao thông quan trọng kết nối các địa phương trong khu vực.