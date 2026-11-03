Đề xuất chấm dứt dự án Khu du lịch sinh thái Thác Bà ở Lâm Đồng

Chiều 2.11, Sở Tài chính Lâm Đồng cho biết đã báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ dự án Khu du lịch sinh thái Thác Bà (ở xã Tánh Linh, tỉnh Lâm Đồng; trước đây thuộc huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận), đồng thời kiến nghị chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư.

Dự án do Công ty CP đầu tư xây dựng Green Dragon làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Bình Thuận (cũ) chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 22.8.2017 theo Quyết định số 2440, sau đó điều chỉnh tại Quyết định số 553 ngày 22.2.2018.

Dự án có diện tích 9,8 ha, tổng vốn đầu tư 25 tỉ đồng, thời hạn hoạt động 50 năm. Mục tiêu là xây dựng khu du lịch sinh thái, dã ngoại với nhà hàng, khách sạn và các khu vui chơi. Trong tổng diện tích dự án, có 9,49 ha thuộc đất rừng đặc dụng của Khu Bảo tồn thiên nhiên Núi Ông, nơi có hệ sinh thái rừng đặc biệt quý hiếm.

Có 9,49 ha trong tổng diện tích dự án nằm ở khu vực rừng đặc dụng thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Núi Ông ẢNH: QUỐC HANH

Theo tiến độ được phê duyệt, giai đoạn 1 (2017 - 2018), chủ đầu tư phải xây dựng khu vui chơi dã ngoại ngoài trời, nhà hàng, các công trình công cộng, cải tạo hạ tầng, lối đi và cảnh quan. Giai đoạn 2 (2018 - 2019), doanh nghiệp phải hoàn thành hệ thống khách sạn trong toàn khu du lịch.

Tuy nhiên, sau nhiều năm, dự án vẫn chưa hoàn thành các thủ tục pháp lý cơ bản để triển khai, trong khi tiến độ đã chậm hơn nhiều so với kế hoạch được duyệt.

Chưa hoàn tất thủ tục, đã xây dựng công trình trong rừng đặc dụng

Theo rà soát của Sở Tài chính Lâm Đồng, đến ngày 30.10, Công ty CP đầu tư xây dựng Green Dragon chưa thực hiện thủ tục thuê đất và chưa được Nhà nước cho thuê đất. Doanh nghiệp cũng chưa được phê duyệt quy hoạch xây dựng, chưa được cấp giấy phép xây dựng và chưa thực hiện thủ tục đánh giá tác động môi trường.

Công trình xây dựng bên trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Núi Ông dù chưa được cấp phép (ảnh chụp chiều 2.11) ẢNH: QUỐC HANH

Đáng chú ý, công ty chưa được lựa chọn và chưa ký hợp đồng thuê môi trường rừng với Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Núi Ông. Doanh nghiệp cũng chưa phối hợp cung cấp hồ sơ, giấy phép liên quan cho đơn vị chủ rừng và chưa thực hiện ký quỹ theo quy định.

Qua kiểm tra thực địa ngày 14.9, cơ quan chức năng ghi nhận tại khu vực rừng đặc dụng có các công trình như cầu gỗ, sân khấu, tiệm tạp hóa, nhà hàng, nhà tắm, nhà vệ sinh, nhà nghỉ, công viên và nhà kho được xây dựng trên đất trống. Các hoạt động du lịch cũng được tổ chức khi chưa được cấp phép và chưa có hợp đồng thuê môi trường rừng.

Những tồn tại này khiến dự án phát sinh nhiều vấn đề về pháp lý, xây dựng và quản lý tài nguyên rừng.

Qua kiểm tra thực địa ngày 14.9, cơ quan chức năng phát hiện sân khấu, tiệm tạp hóa, nhà hàng, nhà tắm, nhà vệ sinh, nhà nghỉ, công viên và nhà kho xây trái phép trong khu vực rừng đặc dụng (ảnh chụp chiều 2.11) ẢNH: QUỐC HANH

Chưa chấp hành quyết định xử phạt từ năm 2018

Theo Sở Tài chính Lâm Đồng, năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp 30 triệu đồng, đồng thời buộc nộp lại hơn 280 triệu đồng thu lợi bất hợp pháp do thu phí sai quy định.

Tuy nhiên, đến nay, công ty vẫn chưa chấp hành quyết định xử phạt, chưa nộp tiền phạt và khoản thu lợi bất hợp pháp theo yêu cầu.

Sở Tài chính xác định dự án đã chậm tiến độ quá 24 tháng, chưa thực hiện ký quỹ và không đáp ứng các điều kiện pháp lý về đất đai, lâm nghiệp.

Bên cạnh đó, hình thức đầu tư được chấp thuận trước đây không còn phù hợp với quy định của luật Lâm nghiệp năm 2017. Theo đó, hoạt động du lịch trong rừng đặc dụng phải thực hiện thông qua đề án du lịch sinh thái được phê duyệt và lựa chọn tổ chức, cá nhân thuê môi trường rừng theo quy định.

Dù mới được chấp thuận chủ trương đầu tư, doanh nghiệp đã xây cổng, chặn lối ra vào Thác Bà trong khu bảo tồn để bán vé thu tiền ẢNH: QUỐC HANH

Đề nghị thu hồi chủ trương, tổ chức chọn lại nhà đầu tư

Trong quá trình lấy ý kiến các cơ quan liên quan, nhiều đơn vị không đồng tình với việc tiếp tục triển khai dự án theo hình thức đầu tư cũ.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Chi cục Kiểm lâm xác định hình thức đầu tư này không phù hợp với quy định về thuê môi trường rừng. Các đơn vị đề nghị giữ nguyên hiện trạng rừng, giao Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Núi Ông lập đề án du lịch sinh thái. Đồng thời, cần làm rõ tính pháp lý của việc thu phí tham quan 80.000 đồng/người lớn trong nhiều năm qua.

Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Núi Ông, đơn vị quản lý diện tích rừng liên quan, cho rằng doanh nghiệp vi phạm quy định của luật Lâm nghiệp và không phối hợp với chủ rừng. Đơn vị này đề nghị tạm dừng hoạt động, xử lý vi phạm hoặc xem xét chấm dứt dự án.

Thác Bà là thắng cảnh nổi tiếng trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Núi Ông ẢNH: QUỐC HANH

UBND xã Tánh Linh cũng đề nghị xem xét thu hồi dự án do đã hết tiến độ từ năm 2019, đồng thời lập đề án du lịch sinh thái để lựa chọn lại đơn vị thuê môi trường rừng. Chính quyền địa phương lưu ý không hợp thức hóa các công trình đã tự ý xây dựng trước đó.

Về phía doanh nghiệp, Công ty CP đầu tư xây dựng Green Dragon có văn bản kiến nghị đưa dự án vào diện rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Công ty đề xuất lập đề án du lịch sinh thái bám sát dự án cũ, ưu tiên kế thừa kết quả đầu tư và không tổ chức lựa chọn lại nhà đầu tư.

Cây rừng trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Núi Ông được gắn biển ghi tên loài và số hiệu để phục vụ công tác quản lý, kiểm soát ẢNH: QUẾ HÀ

Tuy nhiên, Sở Tài chính Lâm Đồng khẳng định dự án không thể tiếp tục triển khai theo hình thức đầu tư cũ. Cơ quan này xác định dự án thuộc trường hợp phải chấm dứt hoạt động theo điểm b và điểm e khoản 2 điều 36 luật Đầu tư năm 2025.

Trên cơ sở đó, Sở Tài chính kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét chấm dứt hoạt động dự án Khu du lịch sinh thái Thác Bà của Công ty CP đầu tư xây dựng Green Dragon; giao Sở Tài chính thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động và thu hồi văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư.