Đường ven sông gần 2.000 tỉ đồng giúp khu vực từng ngập triều cường đổi khác

Triều lên, đường vẫn khô ráo

Vào những ngày triều cường dâng cao vừa, người dân sống quanh vòng xoay Trung Lương, phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp không còn phải thấp thỏm theo dõi mực nước sông Bảo Định. Những năm trước, chỉ cần nước dâng, nhiều đoạn đường ven sông Bảo Định có thể ngập, xe cộ di chuyển khó khăn, còn các hộ dân ven đường phải tìm cách ngăn nước tràn vào nhà.

Dự án đường ven sông Bảo Định góp phần tạo nên điểm nhấn cho đô thị ẢNH: THANH QUÂN

Với người dân địa phương, thay đổi này có ý nghĩa thiết thực, bởi nỗi lo ngập nước vốn không chỉ gây bất tiện khi đi lại mà còn ảnh hưởng đến việc buôn bán, sinh hoạt hằng ngày.

Anh Nguyễn Trung Tân (36 tuổi, ở phường Trung An) cho biết, điều khiến người dân dễ nhận thấy nhất trong những đợt triều gần đây là đường sá vẫn đi lại bình thường. Người dân không còn cảnh dắt xe giữa dòng nước như trước.

Trước đây, khu vực vòng xoay Trung Lương thường xuyên ngập do triều cường ẢNH: THANH

Sự chuyển biến này gắn với việc triển khai Dự án đường giao thông hai bên bờ sông Bảo Định. Một số đoạn kè và hệ thống thoát nước đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, góp phần hạn chế nước sông tràn vào khu vực đô thị. Không chỉ giải quyết bài toán giao thông, công trình còn làm thay đổi diện mạo không gian ven sông. Những đoạn đường đường ven sông giúp cảnh quan được chỉnh trang tạo thêm nơi đi bộ, tập thể dục cho người dân.

Theo lãnh đạo UBND phường Trung An, khu vực thuộc khu phố 1 và khu phố 3 trước đây thường xuyên bị ngập khi triều cường lên cao. Sau khi một phần hệ thống kè và thoát nước được đưa vào sử dụng, tình trạng ngập đã giảm so với trước.

Công trình gần 2.000 tỉ đồng tăng sức chống chịu cho đô thị

Điểm đáng chú ý của Dự án đường giao thông hai bên bờ sông Bảo Định không chỉ nằm ở những tuyến đường mới mà còn ở hệ thống kè và giải pháp kiểm soát nước được triển khai đi kèm. Dọc hai bờ sông, hệ thống kè bê tông cốt thép dự ứng lực được xây dựng nhằm bảo vệ bờ, hạn chế nguy cơ sạt lở. Hệ thống thoát nước kết hợp các cửa xả có van ngăn triều giúp hạn chế nước sông chảy ngược vào khu vực đô thị khi mực nước bên ngoài dâng cao. Khi nước sông hạ xuống, nước trong hệ thống thoát nước có thể thoát ra sông.

Hiện các lực lượng chức năng khẩn trương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án ẢNH: THANH QUÂN

Theo lãnh đạo Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp, các đoạn kè đã hoàn thành bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần hạn chế ngập do triều cường. Hiện đơn vị đang phối hợp địa phương kiểm tra, khắc phục và hoàn thiện các nắp cống để nâng cao hiệu quả vận hành, ngăn triều của công trình.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 2.000 tỉ đồng, đi qua các phường Trung An, Đạo Thạnh, Mỹ Tho và Mỹ Phong. Quy mô gồm tuyến đường giao thông dọc hai bờ sông dài gần 10 km, tuyến kè bảo vệ bờ sông dài 10,28 km cùng hệ thống thoát nước, chiếu sáng. Dự án còn bố trí 3 công viên và các mảng xanh, hướng đến hình thành không gian đô thị ven sông khang trang.

Nhiều đoạn ven tuyến đường có cảnh quan rất đẹp và trở thành nơi check-in thu hút giới trẻ ẢNH: THANH QUÂN

Ba gói thầu xây lắp với tổng mức đầu tư hơn 820 tỉ đồng đang được triển khai. Trong đó, gói thầu phân đoạn 1 đạt khoảng 95% khối lượng. Đối với đoạn dài 54 m vừa được bàn giao mặt bằng, nhà thầu đang tập kết máy móc, thiết bị, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15.11.2026. Gói thầu phân đoạn 2 đã hoàn thành toàn bộ khối lượng theo hợp đồng. Tại phân đoạn 4, khối lượng thi công đạt hơn 60%.

Các đơn vị chức năng đang vận động 4 hộ dân còn lại bàn giao mặt bằng, đồng thời di dời hạ tầng kỹ thuật để tiếp tục triển khai. Mục tiêu là hoàn thành gói thầu trong năm 2026.