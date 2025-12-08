Đường xuống cấp nặng

Mặt đường bong tróc lớp nhựa và bị trũng xuống đọng nước, biến thành ao, "ổ trâu" xuất hiện ngày một nhiều, nhất là ở giữa lòng đường. Những ngày trời nắng, bụi bay mù mịt, khi trời mưa, nước đọng lênh láng nhiều ngày sau do thoát không kịp. Nhiều người cố tránh các vũng nước để đi vào chỗ khô ráo thì dẫn tới va quẹt, còn nếu chạy qua vũng nước thì rất có thể gặp vật cản là đá lởm chởm trên đường và hố sâu, có nguy cơ xảy ra tai nạn. Người dân sinh sống trong khu vực này cho biết nguyên nhân khiến đoạn đường xuống cấp nghiêm trọng là do không có hệ thống cống thoát nước và có nhiều xe tải, ô tô lưu thông, khiến mặt đường ngày càng hư hỏng nặng hơn, nhưng không được dặm vá sửa chữa.

Đường Liên ấp 2-3-4, xã Vĩnh Lộc, bị trũng xuống đọng nước, đi lại khó khăn ẢNH: NGỌC QUỲNH

Hẻm 56 đường số 2, P.Bình Tân, bị xuống cấp ẢNH: NGỌC QUỲNH

Tương tự, đầu hẻm 56 đường số 2, P.Bình Tân (trước đây thuộc P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân), TP.HCM, bị bong tróc và trũng nhiều chỗ, gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Ngoài ra, do cống thoát nước tại khu vực này bị nghẹt trong thời gian dài nhưng không được khai thông, nạo vét, khiến nước bẩn chảy tràn lan cả đoạn đường nên mặt đường xuống cấp. Người dân địa phương cho biết trong khu vực này có trường tiểu học, hằng ngày học sinh và người qua lại rất đông, dễ xảy ra tai nạn và mất mỹ quan.

Bà con rất mong cơ quan chức năng có kế hoạch tu sửa, nâng cấp 2 đoạn đường nói trên để người dân đi lại được thuận tiện, an toàn.