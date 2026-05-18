Đường Xuyên Á xuống cấp, bụi bủa vây khu dân cư

Thanh Lộc
18/05/2026 05:12 GMT+7

Sau hơn một thập niên đưa vào khai thác, tuyến đường Xuyên Á nối QL1 với QL12A đoạn qua xã Trung Thuần (tỉnh Quảng Trị) xuống cấp nghiêm trọng. Mặt đường hư hỏng, xe tải nặng hoạt động liên tục khiến bụi bẩn dày đặc bủa vây khu dân cư trong khi tai nạn luôn rình rập.

MẤT AN TOÀN GIAO THÔNG

Tuyến đường Xuyên Á dài gần 26 km, nền đường rộng 12 m, được khởi công năm 2011, hoàn thành năm 2013, tổng vốn đầu tư hơn 850 tỉ đồng từ nguồn trái phiếu Chính phủ. Đây là trục giao thông quan trọng đi qua các xã Hòa Trạch, Trung Thuần, Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Trị), có vai trò kết nối QL1 với QL12A, liên thông khu công nghiệp, cảng Hòn La và cửa khẩu quốc tế Cha Lo. Tuy nhiên, sau thời gian dài đưa vào sử dụng, tuyến đường động lực đang xuống cấp nghiêm trọng.

Bụi tung mịt mù trên đường Xuyên Á

Ghi nhận thực tế cho thấy nhiều đoạn mặt đường bị phá vỡ kết cấu, bong tróc kéo dài, xuất hiện dày đặc "ổ gà", "ổ voi". Không chỉ gây khó khăn cho phương tiện lưu thông, tình trạng này còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là vào ban đêm hoặc khi trời mưa.

Mặt khác, sống ven tuyến đường, nhiều người dân xã Trung Thuần đang phải chịu cảnh bụi bẩn bủa vây mỗi ngày. Bà Phạm Thị Tâm (ở thôn Văn Hà) cho biết cứ mỗi lần xe tải chạy qua, bụi lại cuốn lên thành từng đám dày đặc, bay xa hàng trăm mét. Để hạn chế bụi, nhiều hộ phải thường xuyên tưới nước, đóng kín cửa, nhưng hiệu quả không đáng kể do mật độ xe cộ lưu thông qua lại quá lớn. "Đường đi lại mà toàn "ổ gà", bụi mù mịt. Ngày nào cũng phải đóng kín cửa, cuộc sống rất bất tiện. Người dân mong sớm được sửa chữa để đi lại, làm ăn thuận lợi hơn", bà Tâm nói.

"KHÔNG BIẾT KÊU AI"

Không chỉ môi trường sống bị ảnh hưởng, sinh hoạt hằng ngày cũng đảo lộn. Quần áo phơi ngoài trời nhanh chóng bám bụi, đồ đạc trong nhà dù lau dọn thường xuyên vẫn không sạch. Những gia đình có trẻ nhỏ, người cao tuổi càng lo ngại nguy cơ mắc các bệnh về hô hấp.

Ổ gà, ổ voi dày đặc trên đường

Ông Hồ Sóc, một người dân địa phương, cho biết lưu lượng xe tải trọng lớn qua lại rất đông do tuyến đường kết nối nhiều trục giao thông quan trọng. Vì thế, những ngày nắng, bụi bay mù mịt làm hạn chế tầm nhìn, người đi đường phải di chuyển chậm, luôn trong trạng thái dè chừng. Hoạt động buôn bán của các hộ dân ven đường cũng vì thế mà bị ảnh hưởng đáng kể. "Xe cộ đông, bụi quá nhiều, người dân xung quanh bị ảnh hưởng mà không biết kêu ai", ông Sóc bày tỏ.

Theo chính quyền địa phương, đoạn đường Xuyên Á qua xã Trung Thuần dài khoảng 10 km và đã xuống cấp nghiêm trọng trong thời gian dài. Sau nhiều lần kiến nghị, cuối năm 2025, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị tiến hành kiểm tra thực địa, đánh giá hiện trạng và đề xuất phương án xử lý.

Người dân phải thường xuyên xịt nước chống bụi

Ông Phạm Thanh Huế, Trưởng phòng Kinh tế xã Trung Thuần, cho biết trong khi chờ dự án sửa chữa được triển khai, tuyến đường vẫn phải "gồng mình" chịu tải lớn mỗi ngày. Người dân tiếp tục đối mặt với bụi bẩn và nguy cơ tai nạn, đòi hỏi sự vào cuộc sớm của các cấp, ngành. Địa phương mong muốn tỉnh cùng các sở, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, khắc phục hư hỏng, đảm bảo an toàn giao thông, đồng thời giảm thiểu ô nhiễm môi trường, ổn định đời sống cho người dân.

Hơn 40 hộ dân ở khối 5, P.Tân Mai, Nghệ An được bố trí đất tái định cư sau khi di dời để nhường đất xây dựng nhà máy xi măng. Tuy nhiên, sau ba thập niên trôi qua, bà con vẫn chưa được cấp chứng nhận quyền sử dụng đất (còn gọi là sổ đỏ).

