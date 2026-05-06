Những con đường xuống cấp, đi lại khó khăn

Trương Thuận
06/05/2026 07:00 GMT+7

Đường Võ Trần Chí đoạn bên hông cầu Kinh, P.Tân Tạo (trước đây thuộc P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân), TP.HCM, đang xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn và nguy hiểm cho người đi đường.

Người dân trong khu vực cho biết mặt đường bị hư hại nặng do không có hệ thống cống thoát nước và có nhiều xe tải, ô tô lưu thông, nhưng không được dặm vá sửa chữa. Mỗi khi trời nắng, đất đá bong tróc, xe đi qua tung bụi mù mịt. Nếu lách xe để tránh đá lởm chởm trên đường và hố sâu thì dễ gặp nguy cơ trượt bánh xe, xảy ra tai nạn.

Những con đường xuống cấp, đi lại khó khăn- Ảnh 1.

Đường Võ Trần Chí, P.Tân Tạo, bị trũng xuống, đọng nước

ẢNH: TRƯƠNG THUẬN

Tương tự, đường số 9, khu dân cư Hoàng Hải, xã Bà Điểm (trước đây thuộc xã Bà Điểm, H.Hóc Môn), TP.HCM, cũng bị bong tróc và trũng nhiều chỗ, gây khó khăn cho người tham gia giao thông.

Những con đường xuống cấp, đi lại khó khăn- Ảnh 2.

Đường số 9 (xã Bà Điểm) xuống cấp, gây khó khăn cho việc đi lại

ẢNH: TRƯƠNG THUẬN

Người dân cho biết khu vực này có nhiều xe tải, ô tô chở hàng thường xuyên chạy qua khiến mặt đường xuống cấp, xuất hiện nhiều ổ gà. Đất đá bong tróc, cuộn theo bánh xe tung lên bụi bặm mù mịt, ảnh hưởng đến sinh hoạt và xe máy lưu thông qua đây dễ trượt ngã.

Người dân rất mong cơ quan chức năng có kế hoạch tu sửa, nâng cấp 2 đoạn đường nói trên để giao thông được thuận tiện, an toàn.

Bạn đọc viết: Bờ kênh thành bãi rác

Thời gian qua, dọc tuyến kênh Tham Lương, nằm giữa hai bên vệ đường CN1 và đường dẫn vào khu chung cư Gia Phú (thuộc Q.Tân Phú và Q.Bình Tân, TP.HCM) có những đống xà bần, đất đá.

đường xuống cấp Mặt đường hư hỏng tai nạn nguy hiểm
