177 vụ tai nạn khiến 95 người chết trong 4 ngày nghỉ lễ

Trần Cường
03/05/2026 17:43 GMT+7

Trong 4 ngày của kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay, toàn quốc xảy ra 177 vụ tai nạn giao thông khiến 95 người chết và 114 người bị thương.

Theo thống kê của Cục CSGT (Bộ Công an), trong 4 ngày nghỉ lễ từ 30.4 - 3.5, toàn quốc xảy ra 177 vụ tai nạn giao thông, làm 95 người chết, 114 người bị thương. Trong đó, 176 vụ xảy ra trên tuyến đường bộ khiến 94 người chết, 114 người bị thương; 1 vụ tai nạn đường sắt khiến 1 người chết; đường thủy không xảy ra tai nạn.

So với 4 ngày cùng kỳ năm ngoái giảm 72 vụ, giảm 35 người chết và giảm 65 người bị thương.

177 vụ tai nạn khiến 95 người chết trong 4 ngày nghỉ lễ - Ảnh 1.

Lực lượng CSGT toàn quốc làm nhiệm vụ xuyên nghỉ lễ, phát hiện 53.833 trường hợp vi phạm

ẢNH: TIẾN TRẠCH

Về công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm, trên tuyến đường bộ, trong 4 ngày, lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra phát hiện 53.833 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý 53.916 trường hợp vi phạm; tạm giữ 277 xe ô tô, 13.033 xe mô tô, 1.048 phương tiện khác; tước 1.479 giấy phép lái xe các loại và trừ điểm giấy phép lái xe 7.951 trường hợp.

Trong số này, có 11.411 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 21 trường hợp vi phạm ma túy, 13.390 trường hợp vi phạm tốc độ, 184 trường hợp chở quá tải trọng, 391 trường hợp chở quá số người quy định, 395 trường hợp dùng điện thoại khi lái xe…

Riêng các đội tuần tra kiểm soát của Cục CSGT đã kiểm tra, phát hiện 1.649 trường hợp vi phạm, lập biên bản 275 trường hợp; tước giấy phép lái xe 3 trường hợp, trừ điểm giấy phép lái xe 120 trường hợp, tạm giữ 3 phương tiện và gửi thông báo vi phạm 1.400 trường hợp.

Trên tuyến đường thủy, công an toàn quốc đã lập biên bản xử lý 799 trường hợp vi phạm, tạm giữ 3 phương tiện. Tuyến đường sắt phát hiện, lập biên bản xử lý 366 trường hợp vi phạm và tạm giữ 3 phương tiện.

Camera AI Hà Nội phát hiện gần 1.000 trường hợp vi phạm

Theo Công an Hà Nội, trong suốt kỳ nghỉ lễ, Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã ứng trực 24/24, đảm bảo giám sát liên tục, phục vụ hiệu quả công tác chỉ huy và điều hành giao thông.

177 vụ tai nạn khiến 95 người chết trong 4 ngày nghỉ lễ - Ảnh 2.

Hệ thống camera AI tại Hà Nội "không nghỉ lễ"

ẢNH: TIẾN TRẠCH

Qua hệ thống camera AI, lực lượng CSGT đã theo dõi sát tình hình giao thông, kịp thời phát hiện các điểm có dấu hiệu ùn tắc, tai nạn hoặc sự cố, nhanh chóng thông tin đến các tổ công tác gần nhất để xử lý, không để phát sinh phức tạp.

Theo thống kê, trong 4 ngày nghỉ lễ, hệ thống camera AI đã phát hiện 986 trường hợp vi phạm. Trong đó, 347 trường hợp đi ngược chiều, 306 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông, 171 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 135 trường hợp dừng, đỗ trái quy định…

Cục CSGT Bộ Công an cho biết, ngày 1.5, toàn quốc đã xảy ra 48 vụ tai nạn giao thông, làm chết 24 người, 37 người bị thương.

