48 vụ tai nạn khiến 61 người thương vong trong ngày 1.5

Trần Cường
01/05/2026 19:42 GMT+7

Cục CSGT Bộ Công an cho biết, ngày 1.5, toàn quốc đã xảy ra 48 vụ tai nạn giao thông, làm chết 24 người, 37 người bị thương.

Theo thống kê của Cục CSGT Bộ Công an, trong ngày 1.5 (số liệu lúc 17 giờ), toàn quốc xảy ra 48 vụ tai nạn giao thông, làm chết 24 người, bị thương 37 người.

Trong đó đường bộ xảy ra 47 vụ, làm chết 23 người, bị thương 37 người. Đường sắt xảy ra 1 vụ làm chết 1 người. Đường thủy không xảy ra tai nạn.

Vụ tai nạn đường sắt xảy ra vào rạng sáng 1.5 tại Lâm Đồng khiến 1 người tử vong

So với ngày 1.5.2025, số vụ tai nạn giảm 22, giảm 15 người chết và giảm 16 người bị thương.

Về kết quả tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm, trong ngày 1.5 trên tuyến đường bộ, lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra và phát hiện 13.760 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý 12.317 trường hợp; tạm giữ 55 xe ô tô, 3.459 xe mô tô, 308 phương tiện khác; tước 415 giấy phép lái xe các loại; trừ điểm 1.995 giấy phép lái xe.

Lực lượng CSGT toàn quốc đã phát hiện 13.760 trường hợp vi phạm trong ngày 1.5

Trong số vi phạm, có 3.118 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 3 trường hợp vi phạm ma túy, 2.905 trường hợp vi phạm tốc độ, 41 trường hợp chở hàng quá tải trọng, 11 trường hợp chở quá khổ giới hạn, 109 trường hợp chở quá số người quy định, 88 trường hợp dùng điện thoại khi lái xe…

Riêng các đội tuần tra kiểm soát của Cục CSGT đã kiểm tra, phát hiện 427 trường hợp vi phạm, lập biên bản 48 trường hợp, tước 1 giấy phép lái xe và trừ điểm 15 trường hợp. Lực lượng của Cục CSGT cũng gửi thông báo vi phạm tới 379 trường hợp.

Ngoài ra, lực lượng công an toàn quốc cũng lập biên bản xử lý 187 trường hợp vi phạm trên tuyến đường thủy và 94 trường hợp vi phạm trên tuyến đường sắt.

Tin liên quan

37 vụ tai nạn khiến 18 người chết trong ngày đầu nghỉ lễ 30.4 - 1.5

Số liệu thống kê của Cục CSGT Bộ Công an cho thấy ngày 30.4, toàn quốc đã xảy ra 37 vụ tai nạn giao thông làm chết 18 người và khiến 22 người bị thương.

Khám phá thêm chủ đề

Thống kê tai nạn tai nạn giao thông thống kê vi phạm giao thông ngày 1.5 Ngày 1.5 xảy ra bao nhiêu vụ tai nạn Cục CSGT Nghỉ lễ 30.4 - 1.5 Số vụ tai nạn xảy ra ngày 1.5
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
