48 vụ tai nạn khiến 61 người thương vong trong ngày 1.5

Theo thống kê của Cục CSGT Bộ Công an, trong ngày 1.5 (số liệu lúc 17 giờ), toàn quốc xảy ra 48 vụ tai nạn giao thông, làm chết 24 người, bị thương 37 người.



Trong đó đường bộ xảy ra 47 vụ, làm chết 23 người, bị thương 37 người. Đường sắt xảy ra 1 vụ làm chết 1 người. Đường thủy không xảy ra tai nạn.

Vụ tai nạn đường sắt xảy ra vào rạng sáng 1.5 tại Lâm Đồng khiến 1 người tử vong ẢNH: Q.H

So với ngày 1.5.2025, số vụ tai nạn giảm 22, giảm 15 người chết và giảm 16 người bị thương.

Về kết quả tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm, trong ngày 1.5 trên tuyến đường bộ, lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra và phát hiện 13.760 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý 12.317 trường hợp; tạm giữ 55 xe ô tô, 3.459 xe mô tô, 308 phương tiện khác; tước 415 giấy phép lái xe các loại; trừ điểm 1.995 giấy phép lái xe.

Lực lượng CSGT toàn quốc đã phát hiện 13.760 trường hợp vi phạm trong ngày 1.5 ẢNH: TIẾN TRẠCH

Trong số vi phạm, có 3.118 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 3 trường hợp vi phạm ma túy, 2.905 trường hợp vi phạm tốc độ, 41 trường hợp chở hàng quá tải trọng, 11 trường hợp chở quá khổ giới hạn, 109 trường hợp chở quá số người quy định, 88 trường hợp dùng điện thoại khi lái xe…

Riêng các đội tuần tra kiểm soát của Cục CSGT đã kiểm tra, phát hiện 427 trường hợp vi phạm, lập biên bản 48 trường hợp, tước 1 giấy phép lái xe và trừ điểm 15 trường hợp. Lực lượng của Cục CSGT cũng gửi thông báo vi phạm tới 379 trường hợp.

Ngoài ra, lực lượng công an toàn quốc cũng lập biên bản xử lý 187 trường hợp vi phạm trên tuyến đường thủy và 94 trường hợp vi phạm trên tuyến đường sắt.