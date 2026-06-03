Dứt khoát không nhận văn bản giấy trong hệ thống MTTQ

Sáng 3.6, Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam (Ban Chỉ đạo) tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm triển khai Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu tại hội nghị ẢNH: TIẾN ĐẠT

Trình bày báo cáo tổng kết tại hội nghị, ông Nguyễn Bình Minh, Chánh văn phòng Cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, cho biết công tác triển khai Nghị quyết 57 đã có những chuyển biến rõ nét.

Đáng chú ý, lần đầu tiên trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam XI (nhiệm kỳ 2026 - 2031) đã có riêng một chương trình hành động chuyên biệt về phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Cùng đó, Ban Chỉ đạo đã triển khai thí điểm hệ thống điều hành tác nghiệp MTTQ Việt Nam trong toàn hệ thống Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội từ cấp T.Ư đến cấp cơ sở với gần 50.000 tài khoản người dùng.

Ban chỉ đạo đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an (C06) để đối soát, làm sạch hơn 10,6 triệu dữ liệu đoàn viên, hội viên, tạo nền tảng vững chắc cho việc quản lý số hóa.

Dứt khoát không nhận các văn bản giấy

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ một số tồn tại, hạn chế thời gian qua. Đáng chú ý trong số này là tỷ lệ sử dụng văn bản giấy trong cơ quan Mặt trận còn nhiều.

Theo Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Bùi Quang Huy "đây là lối làm theo tư duy cũ". Ông Bùi Quang Huy cho biết: "Sau khi có phần mềm điều hành tác nghiệp, tôi chỉ đạo văn thư T.Ư Đoàn không nhận bất kỳ văn bản giấy nào nếu không phải là văn bản mật".

Ông Bùi Quang Huy, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Phó trưởng Ban chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam phát biểu tại hội nghị ẢNH: TRƯỜNG PHONG

Phát biểu tổng kết hội nghị, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga yêu cầu phải học tập kinh nghiệm của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, dứt khoát không tiếp nhận văn bản giấy và đưa nội dung này vào tiêu chí đánh giá thi đua cuối năm và "không thể cứ để tình trạng hoàn thành xuất sắc cuối năm một cách hình thức".

"Điểm nghẽn lớn nhất nằm ở nhận thức. Mô hình mới nhưng tư duy cũ, cách làm cũ thì không thể có kết quả mong muốn", bà Nga nhấn mạnh.

Bà Hà Thị Nga yêu cầu từ tuần sau, phòng chuyển đổi số phải tham mưu việc xếp hạng định kỳ về thực hiện chuyển đổi số đối với từng ban, đơn vị và tổ chức thành viên.

Bà Nga nhấn mạnh: "Công nghệ chỉ thu hút khi nó đem lại sự tiện ích, nếu chưa tiện ích, quá phức tạp người dân sẽ không vào".

Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ VN chia sẻ câu nói "nếu không thích sẽ tìm lý do, nếu thích sẽ tìm cách" và đề nghị phải tìm cách để làm thật tốt trong thời gian tới.