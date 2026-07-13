Đút túi 10 tỉ đồng từ sức ảnh hưởng của cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai

Bán rẻ 5,7 triệu tấn quặng gây thiệt hại 434 tỉ đồng

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Thép Việt Nam (VNS) và Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM), chuyển hồ sơ đề nghị truy tố 31 bị can.

Trong đó, C03 đề nghị truy tố ông Bùi Thanh Bình, Trợ lý HĐQT VNS, Tổng giám đốc VTM, các tội nhận hối lộ; vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Các bị can trong vụ án ẢNH: BỘ CÔNG AN

Ông Nguyễn Ngọc Khiêm (44 tuổi, trú P.Lào Cai, Lào Cai) bị cáo buộc tội lợi dụng ảnh hưởng với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Ông Lê Ngọc Hưng, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai và Đỗ Trường Giang, cựu Giám đốc Sở Công thương Lào Cai, cùng bị đề nghị tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo kết luận điều tra, ông Bình là Tổng giám đốc VTM, người đại diện pháp luật, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty và trực tiếp chỉ đạo việc mua bán quặng sắt, than cốc.

Quá trình bán quặng sắt trong nước, theo đề nghị của doanh nghiệp, ông Bình đồng ý bán quặng sắt mỏ Quý Xa cho các doanh nghiệp với giá thấp hơn từ 50.000 - 70.000 đồng/tấn so với giá thị trường, đổi lại các doanh nghiệp sẽ phải chi tiền ngoài hợp đồng.

Từ thỏa thuận này, ông Bình chỉ đạo cấp dưới xây dựng phương án giá và hợp thức giá bán quặng cho các doanh nghiệp, trình duyệt.

Với phương thức trên, từ năm 2015 - 2020, ông Bình đã ký 30 hợp đồng bán quặng sắt với 18 doanh nghiệp trong nước. Trong đó đã thực hiện 25 hợp đồng với 16 doanh nghiệp, bán tổng cộng 5,7 triệu tấn quặng, tổng giá trị 2.950 tỉ đồng, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 434 tỉ đồng.

Qua đó, ông Bình nhận hơn 53 tỉ đồng từ 8 doanh nghiệp.

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Kết luận xác định, sau khi mua quặng sắt của VTM, các doanh nghiệp đã gửi văn bản đến UBND tỉnh Lào Cai và Bộ Công thương xin giấy phép xuất khẩu quặng để được lợi nhuận cao hơn so với bán tại thị trường trong nước.

Sau khi gửi văn bản, một số doanh nghiệp đã trực tiếp hoặc thông qua ông Khiêm đến gặp, nhờ ông Hưng, ông Giang tạo điều kiện ban hành văn bản gửi Bộ Công thương đề nghị cấp hạn ngạch xuất khẩu. Chủ trương này được cả ông Hưng và ông Giang đồng ý.

Kết luận thể hiện, để hỗ trợ xin hạn ngạch xuất khẩu quặng cho một doanh nghiệp, ông Khiêm đã 3 lần nhận tổng số 4,25 tỉ đồng và 100.000 USD (tương đương 6,1 tỉ đồng). Sau đó, ông Khiêm đã dùng ảnh hưởng của mình thông qua mối quan hệ với ông Nguyễn Văn Vịnh khi đó là Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai để tác động đến ông Hưng, ông Giang.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh từng bị phạt 4 năm tù liên quan đến vụ án khai thác "chui" hàng triệu tấn quặng apatit ẢNH: PHÚC BÌNH

Khai với cảnh sát, ông Khiêm thừa nhận hành vi của mình và khai rằng khi nhận tiền để đi "quan hệ", ông chỉ trao đổi là sẽ tác động tới lãnh đạo tỉnh Lào Cai để giúp doanh nghiệp được xuất khẩu mà không nói sẽ tác động đến ai, biếu bao nhiêu tiền.

Kết luận điều tra xác định ông Khiêm chỉ đưa ông Hưng 100 triệu đồng, đưa ông Giang 50 triệu đồng. Ông Khiêm hưởng lợi 4,1 tỉ đồng cùng 100.000 USD.

C03 cáo buộc ông Hưng, ông Giang theo đề nghị của doanh nghiệp, chỉ đạo cấp dưới tham mưu để UBND tỉnh Lào Cai có văn bản đề xuất Bộ Công thương chấp thuận cho doanh nghiệp được xuất khẩu quặng sắt mua của VTM khi chưa kiểm tra thực tế nhu cầu và điều kiện xuất khẩu của doanh nghiệp là vi phạm quy định, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của Nhà nước.

Theo kết luận điều tra, ngoài nhận tiền từ ông Khiêm, ông Hưng còn nhận 255 triệu đồng và ông Giang nhận 450 triệu đồng từ các doanh nghiệp.

Làm việc với cảnh sát, ông Hưng khai là cán bộ có kinh nghiệm và trưởng thành từ ngành Công thương nên biết việc bản thân đại diện UBND tỉnh Lào Cai ký văn bản đề nghị Bộ Công thương cấp hạn ngạch cho các doanh nghiệp xuất khẩu quặng khi không đủ điều kiện là trái quy định pháp luật. Ông Hưng cũng biết Sở Công thương không kiểm tra doanh nghiệp vì hồ sơ trình lên chỉ có tờ trình mà không có tài liệu kiểm tra kèm theo.

Số tiền 355 triệu nhận từ ông Khiêm và các doanh nghiệp, ông Hưng đã khắc phục toàn bộ.

Phần mình, ông Giang thừa nhận đã lợi dụng chủ trương của Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh là tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất khẩu quặng và nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đủ điều kiện xuất khẩu quặng, ông Giang đã chỉ đạo cấp dưới tham mưu văn bản mà không kiểm tra điều kiện xuất khẩu, không kiểm tra thực tế lô hàng. Ông Giang sau đó vẫn ký trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Với số tiền 500 triệu đồng nhận từ các doanh nghiệp, ông Giang cũng đã khắc phục toàn bộ.