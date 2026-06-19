Duy Hưng tiết lộ về vai diễn lần đầu hóa thân trên màn ảnh nhỏ

Phim Lửa Trắng có Duy Hưng tham gia khai thác cuộc chiến chống tội phạm ma túy trong thời đại công nghệ số, nơi những loại ma túy thế hệ mới len lỏi vào đời sống giới trẻ thông qua mạng xã hội, các cuộc vui thâu đêm hay sự cám dỗ của danh vọng và tiền bạc.

Trong phim, Duy Hưng đảm nhận vai Cương "đen", một tay chân thân tín của ông trùm ma túy Lão Công (NSƯT Hồ Phong). Đây là nhân vật giữ vị trí quan trọng trong mạng lưới tội phạm, vừa là cánh tay thực thi những mệnh lệnh nguy hiểm, vừa là người tham gia trực tiếp vào các phi vụ trong thế giới ngầm.

Duy Hưng trong Lửa trắng ẢNH: VFC CUNG CẤP

Điều đáng chú ý là dù vẫn mang dáng dấp của một nhân vật giang hồ quen thuộc nhưng Cương "đen" lại có màu sắc khác biệt so với những vai diễn từng làm nên thương hiệu Duy Hưng. Trước đây, khán giả thường nhớ tới nam diễn viên qua những vai phản diện hoặc những người đàn ông cộc cằn, nóng nảy, ít bộc lộ nội tâm. Từ các vai bảo kê, tay sai xã hội đen cho tới những nhân vật gai góc khiến Duy Hưng gần như trở thành gương mặt "đóng đinh" với hình tượng đàn ông đường phố.

Nhưng ở Lửa trắng, Cương "đen" không chỉ là một tay anh chị đơn thuần. Nhân vật được xây dựng trong bối cảnh thế giới tội phạm ma túy vận hành theo kiểu doanh nghiệp ngầm, nơi những kẻ phạm tội không chỉ sử dụng bạo lực mà còn vận dụng công nghệ, các mối quan hệ xã hội và những vỏ bọc tinh vi để che giấu hoạt động phạm pháp. Chính điều này khiến Cương "đen" trở nên hào nhoáng hơn ở vẻ ngoài nên phục trang của nhân vật cũng bảnh bao hơn, mang dáng dấp của một tổng tài.

Theo nhiều khán giả theo dõi phim ở tập đầu tiên, Duy Hưng tiếp tục phát huy thế mạnh ở những cảnh đối đầu căng thẳng, ánh mắt sắc lạnh và phong thái đầy tự tin. Tuy nhiên, điểm mới của Cương "đen" nằm ở việc nhân vật này không xuất hiện như một phản diện một màu. Càng đi sâu vào câu chuyện, những góc khuất trong cuộc đời và lựa chọn của Cương dần được hé lộ, tạo nên sức nặng tâm lý cho nhân vật.

Vai diễn của Duy Hưng trong Lửa trắng khác biệt ở tạo hình nhân vật theo kiểu tổng tài - có bằng thạc sĩ kinh doanh ẢNH: VFC CUNG CẤP

Theo giới thiệu từ ê kíp sản xuất, Cương "đen" là nhân vật có nhiều lớp tâm lý, không đơn thuần là kẻ hung hãn hay chỉ biết dùng bạo lực. Còn Duy Hưng tiết lộ đây là một trong những vai diễn đặc biệt nhất của anh thời gian gần đây, đồng thời cũng là dạng nhân vật mang đến nhiều thử thách mới trong hành trình làm nghề.

Duy Hưng cũng cho biết sau nhiều năm làm nghề, bản thân đang nỗ lực làm mới và mong muốn được thử sức với nhiều dạng vai khác nhau thay vì chỉ đóng khung trong hình tượng bặm trợn quen thuộc.

Trên sóng phim giờ vàng, Duy Hưng là gương mặt xuất hiện liên tục trong nhiều dự án truyền hình lớn, tạo được dấu ấn nhờ lối diễn xuất tự nhiên, giàu năng lượng và khả năng hóa thân đa dạng. Từ những vai phản diện cho tới các nhân vật có phần hài hước, đời thường, anh đều để lại dấu ấn riêng trong nhiều phim gây chú ý như Quỳnh búp bê, Sinh tử, Người phán xử, Phố trong làng, Làng trong phố, Mùa hoa tìm lại, Ga-ra hạnh phúc, Người một nhà, Độc đạo, Dịu dàng màu nắng….