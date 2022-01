Duy Nam, Trung Ruồi đóng Nam Tào - Bắc Đẩu, dân mạng nói gì?

Chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân 2022 vừa lên sóng thu hút sự quan tâm của dân mạng. Bên cạnh phần nội dung thì chương trình giải trí đêm giao thừa năm nay gây tò mò cho khán giả bởi sự thay đổi lớn về mặt nhân sự. Cụ thể, hai cây hài đình đám là Xuân Bắc (Nam Tào) và Công Lý (Bắc Đẩu) vắng mặt, được thay thế bằng hai diễn viên trẻ là Đỗ Duy Nam (Nam Tào) và Trung Ruồi (Bắc Đẩu). Sự thay thế này được giải thích trong chương trình là Bắc Đẩu về nghỉ hưu để làm người tử tế, còn Nam Tào phải nghỉ dưỡng bệnh.

Nam Tào - Bắc Đẩu vốn là hai nhân vật "nặng ký" và đóng vai trò chủ chốt trong Táo Quân khi vừa phải kết nối phần thoại giữa Ngọc Hoàng và các Táo, vừa chất vấn, phản biện dàn Táo ở nhiều lĩnh vực. Chính vì thế, hai vị thần từng do Xuân Bắc và Công Lý thể hiện đã ghi dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả bởi sự tung hứng nhịp nhàng, ăn ý. Nhiều năm qua, nghệ sĩ Xuân Bắc gây ấn tượng là Nam Tào thông minh, am hiểu, trong khi đó Công Lý lại gắn hình ảnh Bắc Đẩu đanh đá, sắc sảo.

Ở phần đầu chương trình, Duy Nam và Trung Ruồi đã tự giới thiệu mình là nhân sự mới. Cả hai bẩm báo với Ngọc Hoàng (Quốc Khánh) rằng: "Thần sợ không biết có làm tốt như anh Nam Tào, Bắc Đẩu cũ không". Lúc này, Ngọc Hoàng cũng trấn an, chỉ dẫn Nam Tào - Bắc Đẩu mới làm tốt công việc bằng cách cứ tấn công dồn dập để các Táo không có cơ hội lấn lướt.

Tuy nhiên, có vẻ như hai nghệ sĩ gạo cội của Táo Quân đã trở thành cái bóng quá lớn, gây nhiều áp lực cho cả Duy Nam và Trung Ruồi. Dù đã rất cố gắng song hai nghệ sĩ trẻ vẫn rất nhạt nhòa bởi chưa xây dựng được phong cách riêng cho Nam Tào - Bắc Đẩu. Bên cạnh đó, khả năng diễn xuất, tung hứng của cặp diễn viên cũng chưa được khán giả đánh giá cao.





Trên mạng xã hội, rất nhiều ý kiến trái chiều đã nổ ra về sự xuất hiện của Duy Nam và Trung Ruồi trong vai Nam Tào - Bắc Đẩu. Nhiều khán giả bày tỏ sự thất vọng khi theo dõi chương trình và thẳng thừng chê bai hai diễn viên trẻ. Một khán giả đánh giá: "Kiểu năm nay nó nhạt lắm luôn. Các Táo kỳ cựu gạo cội họ cố nhưng không thể kéo sự gượng gạo của hai bạn trẻ này. Diễn xuất đơ, nhạt, tôi cảm giác không có sự hiển hiện của Nam Tào - Bắc Đẩu mà tôi chờ. Thất vọng cực kỳ, biết là là tre già măng mọc nhưng nó không đủ trình trong diễn xuất. Mong năm sau lại gặp cô Đẩu Công Lý và chú Tào Xuân Bắc".

Người xem khác bình luận: "Nam Tào - Bắc Đẩu mới khá mờ nhạt. Có lẽ chưa có kinh nghiệm nên kịch bản phải thay đổi để cho Ngọc Hoàng diễn nhiều hơn để gánh bớt. Mong năm sau sẽ lại là chú Xuân Bắc và Công Lý". "Rõ ràng Công Lý thì kiểu đanh đá, dễ thương nhưng hai diễn viên trẻ không làm được, cũng không thoại được quá nhiều. Mình thấy nhớ cô Đẩu Công Lý với chú Nam Tào Xuân Bắc, chắc do mới nên chưa quen", một khán giả nhận xét. Tài khoản khác để lại bình luận: "Năm nay cả dàn phải gánh hộ hai ông Nam Tào, Bắc Đẩu. Xem mà không giới thiệu thì không biết ai Nam Tào, ai Bắc Đẩu luôn. Cảm thấy cứ bị hòa lẫn nhau".

Bên cạnh những ý kiến chê bai, khó tính của khán giả thì vẫn còn rất nhiều ý kiến bênh vực, phản hồi tích cực và ủng hộ dành cho hai diễn viên Duy Nam, Trung Ruồi. Một số khán giả cho rằng dù gặp nhiều áp lực song hai diễn viên cũng đã rất cố gắng hoàn thành vai trò của mình. Một khán giả động viên: "Mình thấy rất tốt nha, tuy nhìn chưa quen lắm nhưng diễn có nét, cứ thế mà phát huy. Các diễn viên cũ cũng cống hiến hết mình rồi, cảm ơn họ". Một tài khoản bình luận: "Nhìn các táo năm nay thấy già đi hẳn, rồi cũng sẽ thay lần lượt nên mọi người hãy hoan hỷ đón nhận những cái mới đi ạ, rồi mọi thứ sẽ ổn hết thôi mà". "Người mới thế là chấp nhận được rồi. Đừng so sánh, mọi thứ đều sẽ phải thay đổi", một người dùng mạng viết.

Ngoài ra, khán giả cũng cho rằng không nên so sánh giữa Nam Tào - Bắc Đẩu cũ với hai nghệ sĩ trẻ này vì quá khập khiễng và không công bằng với người mới. Một bộ phận khán giả để lại bình luận: "Nói ngắn gọn là thích Nam Tào - Bắc Đẩu mới này, không có gì để chê", "Ít kinh nghiệm lại đảm nhiệm vai trọng trách nặng nề của người gạo cội nên cũng áp lực diễn là điều dễ hiểu. Dần dần sẽ ổn thôi", "Mọi sự so sánh đều khập khiễng và không công bằng với người mới. Chú Xuân Bắc - Công Lý cũng đã trải qua giai đoạn ban đầu như này mà", "Bản sắc khác với người cũ vì người ta không muốn rập khuôn so sánh", "Cái gì cũng vậy phải có vỡ lòng đến từng trải, các bạn cứ muốn đạt 100% luôn nghĩ cũng tài thật...".