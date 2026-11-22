NSƯT Võ Minh Lâm và Duyên Quỳnh kết hợp trong MV tôn vinh văn hóa ba miền

Theo Duyên Quỳnh, cô và NSƯT Võ Minh Lâm từng có dịp hát chung tại đêm chung kết cuộc thi Chuông vàng vọng cổ qua ca khúc Tiếng Việt thiêng liêng, một sáng tác thuộc tuyển tập 300 ca khúc thiếu nhi của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

Sau lần kết hợp này, Duyên Quỳnh từng ngỏ ý sẽ mời đàn anh góp giọng nếu có ca khúc phù hợp về quê hương, đất nước. Sau vài lần hỏi thăm, chính NSƯT Võ Minh Lâm là người chủ động liên hệ, đề nghị cô cùng tham gia dự án của mình. Khi đưa ra lời mời, nam nghệ sĩ cũng đã chuẩn bị sẵn phần phân chia câu hát cho cả hai.

Duyên Quỳnh và NSƯT Võ Minh Lâm kể chuyện hậu trường MV Gấm hoa Việt Nam với sự dẫn dắt của MC Quốc Trí ẢNH: D.T

Trong quá trình thu âm, Duyên Quỳnh nhận thấy Võ Minh Lâm khá kỹ tính. Cô kể có lần dù đang đi diễn ở tỉnh, cô vẫn nhận được cuộc gọi đề nghị thu lại một chữ trong câu hát. Với Duyên Quỳnh, việc phải chỉnh sửa nhiều lần có thể tạo áp lực, nhưng cũng là kinh nghiệm để bản thân chú ý hơn đến cách phát âm, nhả chữ và thể hiện tinh thần của ca khúc.

Tại buổi trò chuyện, hai nghệ sĩ cũng chia sẻ về những yêu cầu khi thể hiện Gấm hoa Việt Nam. Ca khúc được xây dựng trên chất liệu âm nhạc gắn với ba miền Bắc - Trung - Nam, đòi hỏi người hát phải có sự tìm hiểu về cách phát âm, luyến láy và đặc trưng trong từng làn điệu. Cũng từ đây, hai nghệ sĩ đối diện với thử thách của chương trình thể hiện ca khúc bằng những chất giọng khác nhau như opera, cải lương, giọng trẻ con... mang lại tiếng cười nghiêng ngả.

Bên cạnh phần âm nhạc, MV còn sử dụng công nghệ AI để tái hiện những hình ảnh gợi nhắc đặc trưng văn hóa của từng vùng miền. Đây là một trong những yếu tố được ê-kíp đầu tư nhằm tạo nên hành trình xuyên suốt ba miền bằng âm thanh và hình ảnh.

Gấm hoa Việt Nam là dự án âm nhạc do NSƯT Võ Minh Lâm và Duyên Quỳnh cùng thực hiện, hướng đến việc giới thiệu những nét đặc sắc trong văn hóa Việt Nam thông qua câu hò, điệu lý và các chất liệu âm nhạc dân gian. Sản phẩm được giới thiệu nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 với mong muốn góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước và sự quan tâm đến các giá trị văn hóa truyền thống bằng hình thức thể hiện gần gũi.