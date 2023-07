Duyên Quỳnh hợp tác với Nguyễn Văn Chung

Phim Nàng tiên cá (The little mermaid) bản live-action đang "làm mưa làm gió" tại các rạp chiếu. Phần lồng tiếng nàng Ariel do ca sĩ Duyên Quỳnh đảm nhận được khán giả khen ngợi. Nhân dịp này, nữ ca sĩ quyết định thực hiện một bộ ảnh mới, gây bất ngờ khi hóa thân thành nàng tiên cá xinh đẹp, quyến rũ.