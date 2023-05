Nàng tiên cá (The little mermaid) bản live-action đến từ nhà Disney khi về Việt Nam công chiếu có cả bản lồng tiếng Việt. Điều này khiến khán giả trong nước thích thú, trông chờ "giọng oanh vàng" nào sẽ được lựa chọn để lồng tiếng cho nàng tiên cá Ariel nổi tiếng. Ca sĩ Duyên Quỳnh là người đã vượt qua nhiều vòng tuyển chọn gắt gao của "Nhà Chuột" để giành lấy vai nàng tiên cá đình đám. Cô cũng sẽ tự thân thể hiện những ca khúc chủ đề của phim mà đặc sắc nhất là bản Việt hóa bài hát Part of your world gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ.