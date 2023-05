Sau đó, Jonah Hauer-King còn thử sức trong hàng loạt các dự án phim truyền hình lẫn điện ảnh như: Postcards from London, Ashes in the snow, Old boys, The Song of names và World on fire. Tuy nhiên, các vai diễn của anh ít đất tỏa sáng. Năm 2019, tài tử sinh năm 1995 đến Hollywood tìm cơ hội và trúng vai nam chính trong phim A dog's way home. Lúc này, tên tuổi của Jonah Hauer-King mới bắt đầu được nhiều người để ý hơn