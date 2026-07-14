Duyên Quỳnh tiết lộ cuộc sống tuổi 36 và áp lực sau ca khúc tỉ view

Nhìn lại quá trình hoạt động nghệ thuật, Duyên Quỳnh cho biết ở mỗi chặng đường đều có những giai điệu gắn liền với từng dấu mốc cuộc đời. Khi mới bắt đầu bước đi trên con đường solo, chính những ca khúc về gia đình đã tiếp thêm cho cô nhiều cảm xúc và động lực nhất để vững bước.

Nhưng bước ngoặt lớn nhất, để lại dấu ấn đậm nét nhất trong lòng khán giả chính là ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình. Tiếp nối mạch cảm xúc thiêng liêng đó, gần đây, Duyên Quỳnh lại tiếp tục ghi dấu ấn với ca khúc Thanh niên Việt, một giai điệu tràn đầy sức trẻ, nhiệt huyết và tinh thần cống hiến cho quê hương, xã hội.

Duyên Quỳnh là khách mời trong chương trình Chuyện tối cùng sao, lên sóng ngày 15.7 trên THVL1 Ảnh: NVCC

Ca sĩ Duyên Quỳnh chia sẻ: "Điều quan trọng nhất của một ca sĩ khi thể hiện bài hát là cảm xúc và khả năng lột tả hết nội tâm mà người nhạc sĩ đã đặt để vào trong đó. Một bản hit thành công chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa câu chuyện của nhạc sĩ và vai trò truyền tải cảm xúc của ca sĩ. Khi giai điệu vang lên, nó có thể ghi dấu đậm sâu, kết nối mọi người lại với nhau và khiến ai cũng có thể hát theo".

Nữ ca sĩ cho biết, để đưa một bài hát đến tay công chúng, người nghệ sĩ phải trải qua quy trình kỳ công. "Trước khi bước vào phòng thu, tôi luôn chuẩn bị một giọng hát thật tốt, một tinh thần thoải mái và đặc biệt là tâm hồn của một người đang sống ngay trong chính câu chuyện của bài hát đó", nữ ca sĩ bộc bạch.

Chặng đường âm nhạc vốn không hề suôn sẻ, điều này khiến Duyên Quỳnh không đóng khung mình mà luôn chủ động thử sức ở nhiều chủ đề khác nhau. Cô thừa nhận, việc có được bài hit là điều ca sĩ nào cũng khao khát để khẳng định vị trí, nhưng áp lực kèm theo cũng rất lớn: "Làm sao để bài hát sau được đón nhận nhiều hơn, nhanh hơn?".

Duyên Quỳnh thừa nhận việc có một ca khúc hit là niềm hạnh phúc, nhưng đi kèm với đó là những trăn trở cho những dự án tiếp theo Ảnh: NVCC

Thay vì áp lực, nữ ca sĩ chọn cách ví hành trình của mình như một cái cây, cứ mỗi bài hát ra đời là cây lại lớn lên một chút, gieo trồng thêm nhiều hoa thơm trái ngọt cho đời. Định hướng âm nhạc của Duyên Quỳnh thời gian tới sẽ ưu tiên các ca khúc mang năng lượng cộng đồng, tình yêu tích cực, những thông điệp đẹp mang tính chữa lành và gắn liền với hình ảnh một người trẻ yêu nước.

Duyên Quỳnh phía sau ánh đèn sân khấu

Bên cạnh đó, giọng ca Viết tiếp câu chuyện hòa bình cũng đã phác họa một chân dung rất khác của mình ở đời thường. Một buổi sáng lý tưởng của cô là thức dậy thật sớm, dành thời gian xem phim hoặc đi du lịch lên vùng núi cao để tái tạo năng lượng.

Nguồn vui hằng ngày của Duyên Quỳnh là những tiếng cười giòn giã từ các cháu nhỏ trong gia đình. Vào cuối tuần, nữ ca sĩ luôn ưu tiên dành trọn vẹn thời gian cho bạn bè thân thiết. Khi gặp chuyện buồn, Duyên Quỳnh chọn cách không tâm sự với ai. Cô lặng lẽ tự mình đối diện và vượt qua, chỉ khi tâm lý thực sự ổn định, cô mới cởi mở chia sẻ lại câu chuyện với người thân yêu.

Sau tất cả những hào quang, Duyên Quỳnh mong muốn khán giả nhớ đến mình là một cô gái gần gũi, yêu thương mọi người và luôn lan tỏa năng lượng tích cực. Cô hy vọng những tâm tư, tình cảm mình đặt trong từng câu hát, từng vai diễn sẽ được công chúng đón nhận một cách trọn vẹn.