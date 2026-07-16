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Công nghệ Tin tức công nghệ

DVD Audio vẫn có lợi thế khiến nhiều người yêu nhạc tiếc nuối

Kiến Văn
Kiến Văn
CD vẫn phổ biến, nhưng DVD Audio sở hữu nhiều lợi thế kỹ thuật giúp tái tạo âm thanh chi tiết và giàu không gian hơn.

Trước khi phương tiện truyền thông kỹ thuật số trở nên phổ biến, các phương tiện vật lý như CD, DVD và Blu-ray đã thống trị thị trường. CD-ROM không chỉ chứa nhạc mà còn bao gồm phần mềm máy tính, trò chơi và video.

DVD Audio vẫn có lợi thế khiến nhiều người yêu nhạc tiếc nuối - Ảnh 1.

So với CD-ROM, DVD Audio vẫn có doanh số chậm hơn nhiều

ẢNH: TẠO BỞI GEMINI

Nhiều người trong chúng ta vẫn nhớ những đêm thức khuya tự ghi CD nhạc để nghe trong những chuyến đi dài. Với dung lượng lưu trữ lên đến 700 megabyte (MB) cho CD dữ liệu và 80 phút cho CD âm thanh, CD từng được coi là công nghệ tiên tiến nhất thời bấy giờ.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của DVD và các định dạng như HD-DVD và Blu-ray đã nhanh chóng thay thế CD nhờ vào dung lượng lưu trữ lớn hơn. Ra mắt vào năm 1999, DVD Audio (DVD-A) tập trung hoàn toàn vào âm thanh với khả năng hỗ trợ âm thanh không suy giảm và 5.1 kênh. Một đĩa DVD-9 hai lớp có thể chứa tới 8,5 gigabyte (GB) dữ liệu, cho phép lưu trữ từ 1,5 đến 7,5 giờ âm thanh tùy thuộc vào chất lượng và độ phân giải. Đây là một lợi thế lớn so với CD, vốn bị giới hạn về dung lượng.

Vượt trội hơn, DVD Audio vẫn gặp khó trước CD

Mặc dù DVD-A mang lại chất lượng âm thanh vượt trội, nhưng số lượng bản phát hành nhạc chính thức trên định dạng này lại rất hạn chế, chỉ khoảng 2.300 bản, so với hơn 6 triệu bản phát hành CD. Đây là lý do khiến DVD-A trở thành món đồ sưu tầm quý giá cho những người yêu thích âm nhạc.

Ngày nay, đầu phát DVD Audio độc lập trở nên hiếm hoi, và hầu hết các đầu phát DVD tiêu chuẩn không thể phát được đĩa DVD-A. Tuy nhiên, người dùng có thể sử dụng đầu phát Blu-ray đa năng để thưởng thức định dạng này.

Sự chuyển mình sang công nghệ hiện đại cũng đồng nghĩa với việc chúng ta mất đi nhiều tính năng thú vị của DVD, như các đoạn phim bổ sung và bình luận trên đĩa. Đối với những ai yêu thích đĩa DVD và CD, sự phát triển của Blu-ray không chỉ là một bước tiến công nghệ mà còn là một phần của ký ức hoài niệm về những ngày tháng đã qua.

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