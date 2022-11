Ê-kíp làm SEA Games 31 thực hiện chương trình khai mạc Festival Hoa Đà Lạt 2022

Sáng 10.11, tại buổi họp báo về Festival Hoa Đà Lạt lần IX - 2022 tổ chức tại TP.Đà Lạt, ông Nguyễn Viết Vân, Giám đốc Sở VH-DL-TT Lâm Đồng, cho biết chương trình khai mạc Festival Hoa Đà Lạt-2022 với chủ đề Đà Lạt thành phố bốn mùa hoa, do ông Hoàng Công Cường làm tổng đạo diễn, ông Cường từng đạo diễn chương trình khai mạc SEA Games 31.

Theo đó, chương trình khai mạc Đà Lạt thành phố bốn mùa hoa diễn ra lúc 20 giờ ngày 18.12 tại Quảng trường Lâm Viên do Công ty cổ phần giải trí HCC Việt Nam dàn dựng. Ông Hoàng Công Cường thông tin thêm, chương trình khai mạc Festival Hoa Đà Lạt 2022 do ê-kíp chương trình khai mạc SEA Games 31 thực hiện, do đó việc ứng dụng công nghệ hiện đại được tận dụng tối đa để làm nổi bật chủ đề hoa Đà Lạt, lịch sử, văn hóa Đà Lạt... Phông nền sân khấu dựa trên không gian ba chiều của hồ Xuân Hương, Đồi cù... hứa hẹn sẽ tạo được những ấn tượng đặc biệt, mở màn cho một kỳ lễ hội nhiều đặc sắc, mới lạ, hấp dẫn.

Chương trình khai mạc gồm 3 chương, diễn ra trong 90 phút. Chương 1: Trầm tích LangBiang - lửa, đất và nước; Chương 2: Bốn mùa hương sắc - Đà Lạt thành phố bốn mùa hoa; Chương 3 Miền đất thăng hoa - Đà Lạt nơi hội tụ…nhằm giới thiệu về Đà Lạt, Lâm Đồng từ thuở khai thiên lập địa, tái hiện các nghi lễ mang tính chất truyền thống của các dân tộc bản địa sinh sống tại Lâm Đồng; đồng thời giới thiệu về Đà Lạt hiện đại, kinh tế phát triển, được mệnh danh là Thành phố của ngàn hoa, điểm hẹn về du lịch, văn hóa nghệ thuật.





Ông Đặng Trí Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết thêm, Festival Hoa Đà Lạt 2022 diễn ra từ đầu tháng 11 đến hết tháng 12.2022 với nhiều chương trình phong phú diễn ra ở tất cả các địa phương tỉnh Lâm Đồng. Ngoài chương trình nghệ thuật khai mạc là điểm nhấn quan trọng trong tổng thể các chương trình của Festival Hoa Đà Lạt 2022, còn có chương trình bế mạc và chào năm mới 2023, diễn ra từ 20 giờ ngày 31.12.2022 đến 1 giờ ngày 1.1.2023 được đầu tư rất công phu.

Còn ông Tôn Thiện San, Chủ tịch UBND TP.Đà Lạt thông tin, TP.Đà Lạt đã và đang chuẩn bị nhiều không gian hoa mang tính nghệ thuật cao để người dân và du khách thưởng lãm. Festival Hoa Đà Lạt năm nay du khách có thể đến tham quan làng hoa Vạn Thành (P.5, Đà Lạt) vào ban đêm, nơi đây người dân và các doanh nghiệp đang đầu tư nhiều khu du lịch hoa, hầm rượu vang, vườn cổ tích… rất ấn tượng.

Festival Hoa Đà Lạt lần IX - 2022 gồm 9 chương trình chính, 12 chương trình hưởng ứng và 33 chương trình khác diễn ra tại các địa phương trong tỉnh Lâm Đồng trong suốt 2 tháng 11 và 12.2022.