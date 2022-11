Lâm Đồng siết chặt quản lý các hoạt động bay dù lượn

Ngày 4.11, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đã yêu cầu UBND các địa phương chỉ đạo cơ quan quân sự phối hợp với các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra các điểm bay dù lượn trên địa bàn. Nếu phát hiện các tổ chức, cá nhân hoạt động bay dù lượn trái phép phải bằng mọi biện pháp kịp thời ngăn chặn, thu giữ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, thời gian gần đây, công tác quản lý, giám sát các hoạt động của tàu bay không người lái và các phương tiện siêu nhẹ trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, qua kiểm tra các hoạt động bay diễn ra tự phát, chưa có sự quản lý thống nhất giữa các cơ quan, một số câu lạc bộ và cá nhân thực hiện các hoạt động bay khi chưa có giấy phép của Cục tác chiến, tự ý bay chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép và chưa được sự chấp thuận của chính quyền địa phương sở tại. Tổ chức hoạt động bay khi chưa đủ tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định và tự ý quay phim từ trên không, livestream trên mạng xã hội vi phạm nghị định số 36/2008/NĐ-CP. Ngoài ra, một số tổ chức, cá nhân thực hiện bay dù lượn với mục đích thương mại chưa xin ý kiến và chưa có sự chấp thuận của các cơ quan chức năng.

Các hoạt động vi phạm này ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, đặc biệt tại các địa điểm du lịch, tổ chức các sự kiện... trên địa bàn tỉnh; các khu vực, địa bàn trọng điểm ảnh hưởng đến an ninh, quốc phòng.





Chính vì vậy, để bảo đảm an toàn trong các hoạt động bay, tránh rủi ro từ nguy cơ uy hiếp an toàn hàng không của dù lượn đối với hoạt động bay quân sự ở độ cao thấp, cũng như phòng, chống việc lợi dụng bay dù lượn để tiến hành các hoạt động gây hại đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các cơ quan chức năng thực hiện ngay các nội dung liên quan để quản lý tốt hoạt động này.

Cụ thể, chỉ cho phép các tổ chức, cá nhân thực hiện các hoạt động bay dù lượn trên địa bàn tỉnh phải có Giấy phép bay do Cục tác chiến cấp; có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao môn dù lượn (đối với doanh nghiệp) hoặc biên bản thẩm định các điều kiện hoạt động thể thao môn dù lượn (đối với các tổ chức, cá nhân tập luyện, thi đấu, biểu diễn) do Sở VH-TT-DL cấp...

Khu vực tổ chức bay phải được sự đồng ý của chính quyền địa phương cho phép sử dụng địa điểm để tổ chức hoạt động bay. Khu vực xuất phát và khu vực đỗ phải thuộc quyền quản lý của tổ chức, cá nhân có đủ chức năng hoạt động theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm bảo đảm an ninh chính trị, an toàn xã hội của địa phương; đảm bảo các điều kiện khác của Bộ VH-TT-DL...