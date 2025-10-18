EA SPORTS FC Mobile được 'bản địa hóa' khi ra mắt tại Việt Nam

Phiên bản EA SPORTS FC Mobile do Garena phát hành ngày 16.10 tại Việt Nam mang đến một trong những yếu tố được người hâm mộ mong chờ nhất: tính bản địa hóa về nội dung. Cụ thể, trò chơi có sự góp mặt của năm cầu thủ đội tuyển quốc gia Việt Nam, bao gồm Xuân Son, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Hoàng Đức và Đoàn Văn Hậu. Người chơi có thể nhận được các cầu thủ này (miễn phí) thông qua việc hoàn thành các nhiệm vụ trong game.

Ảnh: chụp màn hình



Bên cạnh đó, trải nghiệm âm thanh trong trận đấu cũng được Việt hóa hoàn toàn với sự tham gia của hai bình luận viên bóng đá quen thuộc là Khắc Cường và Tạ Biên Cương. Việc tích hợp các yếu tố bản địa này được xem như nỗ lực nhằm tạo ra sự kết nối gần gũi hơn với cộng đồng game thủ trong nước.

Về lối chơi, FC Mobile kế thừa và phát triển các tính năng của dòng game bóng đá di động từ EA SPORTS. Trò chơi sở hữu một trong những hệ thống bản quyền lớn nhất thế giới, bao gồm hàng nghìn cầu thủ, câu lạc bộ và nhiều giải đấu lớn, cho phép tái hiện các trận đấu chân thực. Game cung cấp nhiều chế độ chơi đa dạng như "Đối đầu" (thi đấu 1vs1 thời gian thực), "Tấn công nhanh" (tập trung vào các tình huống tấn công) và "Chế độ Quản lý" (nơi người chơi đóng vai trò huấn luyện viên, sắp xếp chiến thuật và theo dõi đội bóng thi đấu tự động).

Một trong những ưu điểm kỹ thuật được nhà phát hành nhấn mạnh là tối ưu hóa cho nền tảng di động. Trò chơi được thiết kế với dung lượng gọn nhẹ, có khả năng vận hành mượt mà trên nhiều dòng máy, kể cả những thiết bị có cấu hình không quá cao, giúp tăng khả năng tiếp cận đến với đông đảo người chơi.

Garena, đơn vị chịu trách nhiệm phát hành, cho biết sẽ đồng hành cùng cộng đồng game thủ Việt Nam thông qua các hoạt động như giải đấu cộng đồng, sự kiện và hệ thống hỗ trợ người chơi được thiết kế riêng cho thị trường trong nước. Trước khi ra mắt chính thức, Garena cũng đã tổ chức giai đoạn thử nghiệm (Closed Beta) và đăng ký sớm với nhiều phần thưởng trong game được trao cho người chơi tham gia ban đầu.

EA SPORTS FC Mobile Việt Nam đã có sẵn để tải về từ ngày 16.10.2025 trên cả hai nền tảng iOS (tải về từ App Store) và Android (Google Play Store).