Eiichiro Oda gửi tâm thư cho người hâm mộ khi 'One Piece' tung trailer chính thức

Ở teaser giới thiệu phim ra mắt trước đó, các nhà làm phim chỉ mới dừng lại ở việc "nhá hàng" và giúp khán giả có thể thấy được bản manga khi lên phim người đóng như thế nào thì ở trailer dài hơn 3 phút vừa được tung ra, hàng loạt chi tiết khác đã được hé lộ cho khán giả, bên cạnh đó là những nhân vật "đinh", phản diện đình đám trong loạt truyện nổi tiếng One Piece của Eiichiro Oda.

Pháp trường xử tử hải tặc huyền thoại Roger NETFLIX

Chân dung của huyền thoại Roger ngày bị xử tử NETFLIX

Phim có các diễn viên: Iñaki Godoy đóng Monkey D. Luffy, Mackenyu đóng Roronoa Zoro, Emily Rudd đóng Nami, Jacob Romero trong vai Usopp và Taz Skylar vai Sanji...

Trailer mở đầu với cảnh xử tử đại hải tặc Roger, một trong những chi tiết quan trọng mà tác giả Eiichiro Oda từng nhấn mạnh rất nhiều lần trong nguyên tác. Cái chết của hải tặc huyền thoại này chấm dứt gần như mọi thứ nhưng đồng thời cũng khai sinh ra mọi thứ - đó là khai sinh ra "thế hệ tồi tệ" của Monkey D. Luffy sau này. Sau cái chết của Roger, thế giới thay đổi đến chóng mặt, và hải tặc mọc lên "như nấm sau mưa".

Những hình ảnh sau đó tập trung vào băng Luffy Mũ Rơm gồm 5 thành viên. Cùng nhau, họ giong buồm ra khơi đi đến những vùng đất mới, đắm mình vào những cuộc phiêu lưu mới.

Câu mà Monkey D. Luffy hay nói trong nguyên tác cũng được thể hiện trong trailer đầy hứng khởi: "Tôi sẽ trở thành Vua hải tặc". Chính trong những hoàn cảnh khốn khó sau này, Luffy cũng nhiều lần thốt lên câu đó.

Hình dạng thủy quái trong manga được tái hiện sinh động bằng kỹ xảo trên phim

Monkey D. Luffy nuôi ước mơ làm hải tặc từ nhỏ

Trailer cũng hé lộ thêm hàng loạt chân dung nhân vật đình đám khác trong phim, trong đó có những nhân vật ghi dấu ấn trong lòng những ai từng "kinh qua" bộ manga dài hơi, đó là Mắt Diều Hâu Mihawk (Steven Ward đóng), băng hải tặc Alvida (Ilia Isorelýs Paulino đóng), băng hải tặc của tên hề Buggy (Jeff Ward đóng) và đặc biệt là băng người cá Arlong (McKinley Belcher III đóng) cũng lần đầu tiên xuất hiện trên phim.

Tuy thời lượng trailer chỉ 3 phút nhưng các nhà làm phim tiết lộ cảnh đụng độ giữa băng của Luffy với băng Arlong, cùng trận đấu khiến nhiều người thương vong tại Arlong Park - lãnh địa của Arlong. Trong nguyên tác, khi chạm trán với Arlong, nhóm của Luffy biết được quá khứ nhiều buồn tủi của Nami, rồi sau đó cậu chiêu mộ thêm nàng hoa tiêu khả ái này.

Mắt Diều Hâu Mihawk

Băng người cá Arlong

Cận cảnh con tàu Going Merry của băng Mũ Rơm

Luffy đánh sập khu Arlong Park

Đoạn trailer tràn ngập các cảnh chiến đấu. Không chỉ là cảnh các con tàu đụng độ và nã đại bác vào nhau mà đó còn là cảnh đánh tay đôi giữa các thành viên băng Mũ Rơm và các đối thủ của họ. Một trong những cảnh hoành tráng bậc nhất được đưa lên trailer là khi Luffy đánh sập cả khu Arlong Park của Arlong.

Nhân dịp trailer của One Piece được tung ra, họa sĩ Eiichiro Oda cũng gửi tâm thư cho người hâm mộ.

Thư Eiichiro Oda viết cho người hâm mộ (trang 1) NETFLIX

Thư Eiichiro Oda viết cho người hâm mộ (trang 2)

Trong thư, anh bày tỏ về quá trình sáng tạo bộ phim: "Có rất nhiều thứ đã đổ vào đó - tất cả những nỗ lực của các diễn viên, việc xây dựng thế giới và trang phục đều thể hiện mọi thứ theo cách chỉ có thể thực hiện được trong phiên bản người đóng, lời thoại - và toàn bộ quá trình của rất nhiều người cùng hợp sức là một sự hân hoan". Anh đồng thời nhấn mạnh: "Tôi phải nói rằng, bộ phim này không hề có sự thỏa hiệp nào cả!".

Loạt phim One Piece người đóng lần này có tất cả 8 tập phim, do Matt Owens và Steven Maeda thực hiện, chiếu trên Netflix. Tomorrow Studios (Anh) và Shueisha (Nhật Bản), là những nhà sản xuất của loạt phim. Phim chuyển thể từ loạt truyện tranh đình đám ra đời từ năm 1997 của họa sĩ Eiichiro Oda, kể về hành trình khám phá kho báu One Piece của Luffy Mũ Rơm và đồng đội khắp năm châu bốn bể. Phim dự kiến ra mắt vào ngày 31.8.