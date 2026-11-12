El Salvador tung quân vào nước láng giềng Haiti tấn công đầu não tội phạm

Cuộc không kích nói trên nhắm vào các cứ điểm của băng nhóm 400 Mawozo và nhà của thủ lĩnh Lanmò San Jou, theo Tổng thống Bukele. Băng nhóm 400 Mawozo bị cho là có liên quan đến các vụ bắt cóc hàng loạt, buôn bán vũ khí và tống tiền.

Xe bọc thép của quân đội El Salvador hoạt động độc lập với Lực lượng trấn áp băng nhóm (GSF) được Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn tại thủ đô Port-au-Prince của Haiti ngày 3.11, sau khi quân tiếp viện được triển khai sau vụ phục kích ngày 18.10 khiến 4 thành viên GSF người El Salvador mất tích

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Cuộc tấn công diễn ra hôm 8.11, gần thủ đô Port-au-Prince của Haiti và do một lực lượng đặc nhiệm cảnh sát Haiti thực hiện với sự hỗ trợ của quân đội El Salvador, theo tờ Miami Herald đưa tin.

Một số đoạn video cho thấy trực thăng không kích nhắm vào nhiều khu nhà bên trong những khu phức hợp rộng lớn. Hàng chục người được nhìn thấy bỏ chạy khỏi các khu nhà sau cuộc không kích.

Miami Herald trích dẫn các nguồn tin giấu tên ước tính có tới 20 người đã thiệt mạng trong cuộc không kích ngày 8.11.

Chiến dịch này dường như là một phần của nỗ lực quân sự đang diễn ra nhằm đáp trả vụ mất tích của 4 quân nhân El Salvador bị bắt cóc trong một vụ phục kích của băng nhóm gần Port-au-Prince ngày 18.10. Những quân nhân này thuộc Lực lượng trấn áp băng nhóm (GSF) được Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn.

Sau vụ phục kích, giới chức đã tìm thấy một chiếc xe bọc thép bị cháy rụi nhưng không có dấu vết nào của 4 quân nhân El Salvador mất tích, khiến Tổng thống Bukele phải điều động thêm hàng ngàn binh sĩ để hỗ trợ tìm kiếm.

Trong khi các quan chức El Salvador tin rằng 4 người này đã bị bắt cóc và còn sống, một thủ lĩnh băng nhóm lại tuyên bố họ đã chết. Vụ 4 quân nhân El Salvador mất tích đã trở thành ưu tiên quốc gia đối với Tổng thống Bukele. Ông đã cảnh báo các thủ lĩnh băng nhóm Haiti rằng El Salvador sẵn sàng sử dụng vũ lực mạnh nếu những người này không được trả về trong tình trạng còn sống và bình an vô sự.

Thủ tướng Haiti Alix Didier Fils-Aimé ngày 11.11 đã cảm ơn Tổng thống Bukele vì sự cam kết của ông trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng băng nhóm kéo dài nhiều năm ở Haiti và khôi phục quyền kiểm soát của nhà nước.