'Em gái quốc dân' IU tạm dừng hoạt động nghệ thuật

Làng giải trí Hàn Quốc đang dõi theo tình trạng sức khỏe của IU sau khi nữ ca sĩ bất ngờ thông báo hủy hàng loạt kế hoạch lớn trong năm 2026. Theo Yonhap, IU đã gửi thư tay đến người hâm mộ trên nền tảng Berriz, giải thích lý do phải dừng các hoạt động âm nhạc trong thời gian tới. Điều khiến cộng đồng người hâm mộ xúc động là lời xin lỗi trực tiếp của IU.

Theo The Korea Times, nữ ca sĩ cho biết cô cảm thấy có lỗi khi phải thay đổi toàn bộ kế hoạch đã chuẩn bị cho nửa cuối năm 2026 và không thể gặp người hâm mộ như đã hứa. IU tiết lộ cô mắc bệnh vòi nhĩ hở mạn tính và các triệu chứng gần đây trở nên nghiêm trọng hơn. Nữ ca sĩ thừa nhận trong nhiều năm qua cô thường xuyên làm việc với cường độ cao, dẫn đến tình trạng sức khỏe không còn ổn định.

Theo The Korea Times, quyết định gây chú ý nhất là IU phải hủy concert dự kiến tổ chức tại sân vận động Goyang (Hàn Quốc) vào tháng 9. Đây được xem là một trong những sự kiện âm nhạc lớn nhất của cô trong năm, đồng thời là bước khởi động cho chuỗi hoạt động quảng bá album mới. Không chỉ concert bị ảnh hưởng, album phòng thu thứ 6 của IU cũng bị hoãn vô thời hạn. Nữ ca sĩ giải thích: "Việc phát hành album thường đi kèm nhiều hoạt động với cường độ cao như biểu diễn trực tiếp, concert và tour diễn, trong khi tình trạng sức khỏe hiện tại khiến tôi khó duy trì phong độ ổn định trên sân khấu".

Nữ ca sĩ IU gửi lời xin lỗi người hâm mộ sau khi phải hủy concert và hoãn album mới vì lý do sức khỏe Ảnh: AP

Căn bệnh ảnh hưởng IU ra sao?

Công ty quản lý EDAM Entertainment xác nhận IU sẽ ưu tiên điều trị sức khỏe và điều chỉnh toàn bộ lịch trình biểu diễn cho đến khi các bác sĩ đánh giá cô có thể trở lại sân khấu. Thông báo này được Yonhap dẫn lại trong bản tin ngày 20.7.

Yonhap cho biết thêm, bệnh vòi nhĩ hở là tình trạng vòi nhĩ luôn mở bất thường, khiến người bệnh có thể nghe rõ tiếng thở, giọng nói và âm thanh bên trong cơ thể. Với một ca sĩ chuyên hát live như IU, căn bệnh này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng kiểm soát cao độ, cảm âm và theo dõi âm thanh khi biểu diễn.

Thực tế, IU từng công khai vấn đề sức khỏe này từ năm 2022. Theo các thông tin được truyền thông Hàn Quốc dẫn lại từ concert The golden hour, nữ ca sĩ từng gặp khó khăn trong việc nghe âm thanh khi biểu diễn tại sân vận động Olympic Seoul trong điều kiện thời tiết nóng ẩm. Đây cũng là lần hiếm hoi cô chia sẻ về căn bệnh ảnh hưởng trực tiếp đến công việc ca hát.

Việc IU phải tạm dừng hoạt động ở thời điểm hiện tại được xem là cú sốc đối với người hâm mộ. Theo Star News, đây là một trong những lần hiếm hoi nữ ca sĩ buộc phải “dừng toàn bộ hoạt động ca hát” vì lý do sức khỏe. Tờ báo Hàn Quốc nhận định trường hợp của IU cho thấy áp lực kéo dài mà những nghệ sĩ hàng đầu phải đối mặt sau nhiều năm hoạt động liên tục.

IU sinh năm 1993, là một trong những nghệ sĩ solo thành công của Kpop. Cô sở hữu nhiều ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng và là nữ nghệ sĩ hiếm hoi có thể tổ chức concert quy mô sân vận động. Sau tour thế giới HEREH năm 2024, IU tiếp tục duy trì sức hút mạnh mẽ tại Hàn Quốc và nhiều thị trường quốc tế. Dù phải tạm dừng hoạt động, IU vẫn để lại lời hứa với người hâm mộ. Theo The Korea Times, nữ ca sĩ khẳng định cô sẽ tập trung điều trị để có thể trở lại cùng album mới và concert trong tình trạng tốt nhất. Hiện EDAM Entertainment chưa công bố thời điểm phát hành lại album thứ 6 cũng như lịch trình mới cho các buổi biểu diễn bị hoãn.

Trong bối cảnh Kpop ngày càng quan tâm đến sức khỏe nghệ sĩ, quyết định của IU nhận được sự ủng hộ từ nhiều khán giả Hàn Quốc. Trên các diễn đàn như Naver và TheQoo, nhiều người cho rằng việc một ngôi sao hàng đầu chấp nhận tạm dừng để điều trị là lựa chọn cần thiết, thay vì tiếp tục xuất hiện trên sân khấu khi sức khỏe chưa đảm bảo.