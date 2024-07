Em trai bị đình chỉ xây dựng, anh lên mạng xúc phạm cán bộ phường

Ngày 11.7, Công an TP.Huế cho biết, vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với ông L.D.B (41 tuổi, ở P.Hương Hồ) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín cán bộ và UBND P.Hương Hồ.



Công an TP.Huế làm việc với ông B. C.Q

Cụ thể, trong tháng 6.2024, ông B. đã đăng 4 bài viết, phát trực tiếp lên xã hội Facebook với nhiều nội dung xúc phạm UBND và cán bộ công chức P.Hương Hồ. Nhận được thông tin, Đội An ninh Công an TP.Huế nhanh chóng thu thập tài liệu, chứng cứ về việc đăng tải thông tin ông của B.

Sau một thời gian xác minh, củng cố tài liệu chứng cứ, Đội An ninh Công an TP.Huế đã mời ông B. lên làm việc. Tại cơ quan công an, ông B. thừa nhận hành vi sai phạm của mình và xóa hết bài viết đã đăng, cam đoan, cam kết không tái phạm.

Ông B. cho biết, nguyên nhân đăng những bài viết lên mạng xã hội Facebook xúc phạm UBND và cán bộ công chức P.Hương Hồ là vì vào tháng 5.2024, em trai của ông xây nhà đã bị UBND P.Hương Hồ lập biên bản đình chỉ, dừng thi công vì chưa có giấy phép xây dựng.

Công an TP.Huế ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông L.D.B 7,5 triệu đồng về hành vi "đăng thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân".