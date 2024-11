Em trai Phạm Băng Băng bị chê diễn dở đến mức muốn 'đuổi khán giả'

Phạm Thừa Thừa trong Tiểu hạng nhân gia ẢNH: POSTER PHIM

Tiểu hạng nhân gia lên sóng đài Hồ Nam (Trung Quốc) từ cuối tháng 10 năm nay, nhận về nhiều phản hồi tích cực từ người xem. Tính đến nay, phim đạt 8,2/10 điểm trên đánh giá phim Douban (Trung Quốc). Tuy nhiên, tác phẩm cũng vấp phải không ít tranh cãi, đặc biệt là xoay quanh diễn xuất của Phạm Thừa Thừa qua vai Trang Đồ Nam lúc trưởng thành.

Từ khi Phạm Thừa Thừa xuất hiện trong Tiểu hạng nhân gia, hàng loạt bài viết xoay quanh màn thể hiện của anh dày đặc trên các phương tiện truyền thông, nhưng chủ yếu là chỉ trích. Nam ca sĩ, diễn viên gây thất vọng vì ánh mắt đờ đẫn, thường trợn tròn mắt hay nhướng mày ngơ ngác, cùng những biểu cảm gượng gạo, thiếu sức sống.

Phạm Thừa Thừa bị chê là điểm yếu lớn nhất của cả bộ phim ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Theo Sohu (Trung Quốc), Trang Đồ Nam của Tiểu hạng nhân gia được miêu tả là một chàng trai học giỏi, tài năng và hóm hỉnh. Tuy nhiên, Phạm Thừa Thừa lại khắc họa nhân vật thành một thanh niên trông ngốc nghếch. Em trai Phạm Băng Băng cũng không bộc lộ được tâm lý Trang Đồ Nam trong nhiều cảnh tình cảm.

Khi đứng chung khung hình với các diễn viên khác trong Tiểu hạng nhân gia, Phạm Thừa Thừa càng lộ rõ khả năng diễn xuất yếu kém hơn. Thậm chí, một bộ phận người xem khẳng định muốn đổi kênh mỗi khi đến cảnh của ngôi sao Hoa ngữ này. Trên Weibo (Trung Quốc), vài dân mạng chia sẻ nỗi chán nản, quyết định bỏ phim giữa chừng vì không xem nổi Phạm Thừa Thừa diễn.

Không chỉ Phạm Thừa Thừa, mà diễn xuất của Lư Dục Hiểu trong Tiểu hạng nhân gia cũng chịu nhiều ý kiến trái chiều. Ngoài bộ đôi này, tác phẩm còn quy tụ dàn sao Hoa ngữ như Diêm Ni, Quách Hiểu Đông, Lý Quang Khiết, Quan Hiểu Đồng…

Khán giả cho rằng nếu không có Phạm Thừa Thừa, rating và độ nổi tiếng của Tiểu hạng nhân gia chắc chắn sẽ vượt trội hơn hẳn so với các sê ri đang phát sóng cùng thời

ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Sinh năm 2000, Phạm Thừa Thừa được công chúng chú ý vì là em trai của Phạm Băng Băng. Nhờ danh tiếng từ chị gái, anh thường nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng lẫn giới truyền thông từ trước khi trở thành người nổi tiếng.

Sự nghiệp của mỹ nam này bắt đầu từ năm 2018, khi tham gia show sống còn Idol Producer. Tại đây, Phạm Thừa Thừa đứng hạng 3 chung cuộc và trở thành một mẩu của nhóm nhạc nam Nine Percent. Năm 2019, Nine Percent tan rã. Hiện, anh tiếp tục hoạt động âm nhạc dưới vai trò thành viên nhóm NEXT của Yuehua Entertainment.

Dân mạng mỉa mai Phạm Thừa Thừa dựa dẫm quá nhiều vào danh tiếng của chị gái Phạm Băng Băng ẢNH: WEIBO NV

Trước Tiểu hạng nhân gia, em trai Phạm Băng Băng từng tham gia nhiều tác phẩm như Linh vực, Thời gian bị quên lãng, Từng niên thiếu, Muốn mãi mãi yêu, Phi trì nhân sinh 2… nhưng diễn xuất đều gây tranh cãi. Nhiều khán giả từng khuyên anh chỉ nên tham gia show giải trí, không nên đóng phim nữa.

Dự án mà Phạm Thừa Thừa góp mặt được nhiều khán giả kỳ vọng là phim đam mỹ Vai trái có cậu chưa xác định ngày ra mắt. Đáng chú ý, chàng trai 24 tuổi này mới được đề cử Nam diễn viên phụ xuất sắc tại giải Kim Kê 2024 với tác phẩm Phi trì nhân sinh 2, dù diễn xuất của anh không hề để lại dấu ấn gì.