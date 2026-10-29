'Em xinh' lai Việt - Đài từng gây sốt khi hát cùng Tóc Tiên giờ ra sao?

Đào Tử A1J trở lại Việt Nam hoạt động sau Em xinh say hi

Ảnh: NVCC

Đào Tử A1J là nữ producer, rapper trẻ theo đuổi phong cách âm nhạc kết hợp tư duy hiện đại với bản sắc văn hóa Việt - Đài. Sinh năm 1999, cô có mẹ là người Việt, bố là người Đài Loan. Nữ rapper theo đuổi âm nhạc ở Đài Loan, từng thắng cuộc thi rap và về Việt Nam tìm cơ hội nổi tiếng. Sau khi tham gia Em xinh say hi, Đào Tử A1J gây chú ý với khả năng sáng tác đa ngôn ngữ (tiếng Việt, tiếng Trung, tiếng Anh) cùng tư duy sản xuất âm nhạc ở các thể loại electronic, dance và hip-hop.

Hồi đầu năm 2026, cô gây chú ý khi kết hợp cùng Tóc Tiên, Maiquinn, Yeolan và Muộii trong sản phẩm Rock thiệp hồng (hiện thu về 36 triệu view). Bên cạnh đó, Đảo Tử A1J còn từng tham gia sản xuất nhiều dự án âm nhạc của các nghệ sĩ như Uprize, Liên Bỉnh Phát, Đoàn Thúy Trang, Quỳnh Anh Shyn, PiaLinh, Han Sara... và các nghệ sĩ tại Đài Loan. Cô còn đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc cho giải đấu eSports quốc tế, đồng thời tham gia sản xuất và chắp bút cho nhóm nhạc Tân binh toàn năng UPRIZE.

Mashup Rock thiệp hồng của Tóc Tiên và dàn "Em xinh" Đào Tử A1J, Maiquinn, Yeolan và Muộii từng gây sốt Ảnh: NVCC

Đào Tử A1J sau 'Em xinh say hi'

Tròn một năm kể từ concert của Em xinh say hi tại Hà Nội, Đào Tử A1J tiếp tục duy trì hoạt động âm nhạc giữa TP.HCM và Đài Bắc. Nữ nghệ sĩ gọi EP SGN-TPE ra mắt hồi đầu năm 2015 theo mã sân bay của hai thành phố là "tên vía", đồng thời xem đây như một dấu mốc đưa cô trở về Việt Nam và đến gần hơn với khán giả quê nhà.

Với nữ rapper, hành trình tại Việt Nam chỉ mới bắt đầu. Việc kết nối với nhiều nghệ sĩ trong nước, đồng thời tìm hiểu sâu hơn về những cộng đồng người Hoa tại TP.HCM, giúp cô khám phá những không gian văn hóa và chất liệu âm nhạc mới.

Nữ rapper đưa không gian hội quán của người Hoa tại Chợ Lớn vào MV

Ảnh: NVCC

Tối 29.10, Đào Tử A1J cho ra mắt MV Nerdy, do cô sáng tác và sản xuất, với sự góp giọng của Mason Nguyễn. Chia sẻ về cơ duyên hợp tác, "em xinh" 27 tuổi cho biết cả hai từng gặp nhau tại chung kết Em xinh say hi. Tuy nhiên, phải đến một năm sau, khi cô trở về Việt Nam và tích lũy thêm trải nghiệm sống, dự án mới được khởi động. Theo nữ nghệ sĩ trẻ, khoảng thời gian này giúp cô có thêm chất liệu và sự chín chắn trong tư duy sáng tác.

MV Nerdy được thực hiện tại Hội quán Nghĩa An, một không gian văn hóa tiêu biểu của cộng đồng người Hoa tại TP.HCM. Việc được chấp thuận ghi hình tại đây mang đến cho Đào Tử A1J nhiều cảm xúc, bởi cô cảm nhận được sự kết nối giữa bản thân với cộng đồng văn hóa mình gắn bó ngay trên quê hương. Đào Tử A1J cho biết cô cảm thấy tự hào vì thế hệ trẻ cùng với các đồng nghiệp của mình trong ngành sáng tạo đang nỗ lực trân trọng nền tảng văn hóa và biến nó thành điểm tựa cho sự sáng tạo.

Sản phẩm Nerdy đánh dấu bước tiếp theo trong hành trình hoạt động âm nhạc tại Việt Nam của nghệ sĩ trẻ lai Việt - Đài Ảnh: NVCC

Nerdy được kỳ vọng mở ra chặng đường mới trong sự nghiệp của Đào Tử A1J, hướng đến album phòng thu dành riêng cho thị trường Việt Nam với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ khách mời. Nữ rapper mong muốn tiếp tục kết nối với khán giả trong nước, đồng thời đóng góp nhiều hơn cho âm nhạc Việt thông qua tư duy sản xuất hiện đại và cách khai thác những chất liệu văn hóa đa dạng.