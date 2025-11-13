Emma Stone là người phụ nữ có gương mặt 'tỷ lệ vàng' đẹp nhất thế giới

Emma Stone - nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar, nổi tiếng qua Poor Things, Cruella và La La Land sở hữu gương mặt đạt độ chuẩn xác 94,72% so với tỷ lệ vàng - công thức được xem là thước đo của vẻ đẹp hoàn hảo.

Emma Stone là người phụ nữ đẹp nhất thế giới, theo một nghiên cứu mới sử dụng tỷ lệ vàng sắc đẹp của Hy Lạp Ảnh: londonfacialplasticsurgery

Nghiên cứu tỷ lệ vàng khẳng định Emma Stone gần đạt tới sự hoàn mỹ

Tiến sĩ Julian De Silva, Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật thẩm mỹ và Tạo hình gương mặt tiên tiến tại London (Anh), cho biết: "Emma Stone là người dẫn đầu tuyệt đối khi tất cả các yếu tố trên gương mặt được đo lường theo tiêu chí hoàn mỹ. Cô ấy đạt điểm số cao nhất ở phần lông mày (94,2%) và luôn nằm trong nhóm điểm cao ở các hạng mục còn lại. Cô ấy có đường viền hàm gần như hoàn hảo với 97% và đôi môi cân đối đạt 95,6%. Emma đứng đầu vì sự xuất sắc đồng đều ở tất cả các yếu tố trong tỷ lệ vàng".

Nghiên cứu cũng cho biết nhiều ngôi sao khác sở hữu gương mặt được đánh giá đẹp theo khoa học còn có Zendaya, Beyoncé và Margot Robbie.

Zendaya xếp thứ 2 trong nhóm những người phụ nữ có gương mặt tỷ lệ vàng đẹp nhất thế giới Ảnh: londonfacialplasticsurgery

Để xác định những phụ nữ đẹp nhất theo tiêu chí tỷ lệ vàng, tiến sĩ Julian De Silva sử dụng kỹ thuật lập bản đồ gương mặt bằng máy tính. Ông cho biết: "Công nghệ lập bản đồ này giúp chúng ta giải mã những điều tạo nên vẻ đẹp hình thể. Đây cũng là công cụ hữu ích trong việc lập kế hoạch phẫu thuật cho bệnh nhân".

Ngôi sao phim Triệu phú ổ chuột - Freida Pinto cũng đạt điểm số cao trong nghiên cứu của tiến sĩ Julian De Silva Ảnh: londonfacialplasticsurgery

Tỷ lệ vàng là một phương trình toán học được người Hy Lạp cổ đại phát minh nhằm đo lường vẻ đẹp. Công thức này có thể áp dụng cho mọi vật thể và thậm chí đã được danh họa Leonardo da Vinci sử dụng trong tác phẩm nổi tiếng Người Vitruvius để mô tả cơ thể nam giới hoàn hảo.

Người mẫu và diễn viên người Anh - Vanessa Kirby đứng thứ 4 trong danh sách Ảnh: londonfacialplasticsurgery

Nguyên lý của tỷ lệ vàng cho rằng những gương mặt hoặc hình thể có tỷ lệ tiến gần đến con số 1,618 (Phi) sẽ được xem là đẹp nhất. Mặc dù Emma Stone đứng đầu, nhưng cả 10 gương mặt trong danh sách này đều tiến rất gần đến mức hoàn mỹ 100%.

Ngôi sao phim Dune - Zendaya xếp ngay sau Emma Stone với điểm số 94,37%. Tiến sĩ Julian De Silva cho biết cô đạt điểm rất cao ở các hạng mục như môi (99,5%), mắt (97,3%) và trán (98%). Tuy nhiên, Zendaya bị trừ điểm ở tỷ lệ vị trí mũi và hình dáng lông mày.

Diễn viên phim Triệu phú ổ chuột - Freida Pinto, đứng thứ 3 với tổng điểm 94,34%. Ngay sau đó là Vanessa Kirby - ngôi sao của The Crown, với 94,31%. Jenna Ortega được đánh giá có vùng trán đẹp nhất (99,6%), nhưng lại đạt điểm thấp nhất ở hình dáng khuôn mặt (88%).

Jenna Ortega được đánh giá có vùng trán đẹp nhưng lại đạt điểm thấp ở hình dáng khuôn mặt và đứng vị trí thứ 5 Ảnh: londonfacialplasticsurgery

Danh sách còn có Olivia Rodrigo (93,71%), Margot Robbie (93,43%), Aishwarya Rai Bachchan (93,41%) và Thang Duy (93,08%). Khép lại top 10 là Beyoncé, với điểm số 92,4%. Theo tiến sĩ Julian De Silva, Beyoncé nổi bật ở hình dáng khuôn mặt (99,6%), đôi mắt, lông mày và môi, nhưng bị trừ điểm ở vị trí mũi.

Olivia Rodrigo trong biểu đồ phân tích tỷ lệ vàng khuôn mặt của tiến sĩ Julian De Silva Ảnh: londonfacialplasticsurgery

Đây không phải lần đầu tiến sĩ Julian De Silva áp dụng tỷ lệ vàng để đánh giá vẻ đẹp. Năm 2024, ông sử dụng công thức này để xác định 10 người đàn ông điển trai nhất thế giới.

Aaron Taylor-Johnson dẫn đầu danh sách với 93,04%, vượt qua Lucien Laviscount (92,41%), Paul Mescal (92,38%) và Robert Pattinson (92,15%).

Tiến sĩ Julian De Silva nhận xét: "Aaron là người chiến thắng tuyệt đối khi tất cả yếu tố gương mặt được đo lường theo tiêu chí hoàn mỹ. Với 93,04%, anh ấy thậm chí sẽ là James Bond đẹp trai nhất trong lịch sử nếu được chọn vào vai này".

Tỷ lệ vàng được đo như thế nào?

Tỷ lệ vàng là công thức toán học có từ thời Hy Lạp cổ đại, được sử dụng để xác định vẻ đẹp thông qua tỷ lệ và sự cân đối. Trong thời Phục Hưng, các nghệ sĩ và kiến trúc sư sử dụng công thức này như công cụ hỗ trợ sáng tạo.

Ngày nay, các nhà khoa học điều chỉnh công thức (tương ứng với tỷ lệ 1/1,618) để phân tích điều gì khiến một gương mặt trở nên hấp dẫn.

Cách đo gồm: đo chiều dài và chiều rộng gương mặt rồi chia ra để lấy tỷ lệ. Đo từ đường chân tóc đến điểm giữa hai mắt, từ điểm giữa hai mắt đến đáy mũi và từ đáy mũi đến cằm.

Các tỷ lệ càng tiến gần nhau, gương mặt càng được xem là đẹp. Ngoài ra, sự cân xứng và tương quan giữa các bộ phận cũng là yếu tố quan trọng trong đánh giá tỷ lệ vàng.