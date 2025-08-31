Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa Xem - Nghe

Emma Stone tin có người ngoài hành tinh sau khi đóng phim cùng chủ đề

Tuấn Duy
Tuấn Duy
31/08/2025 13:48 GMT+7

Emma Stone, chủ nhân của 2 giải Oscar, cho biết cô đồng ý với nhà thiên văn học Carl Sagan rằng thật 'tự luyến' khi nghĩ không có sự sống khác nào ngoài trái đất trong vũ trụ này.

Theo đó, trong bộ phim mới mang tên Bugonia hiện đang tranh giải tại LHP Venice, Emma Stone đã vào vai CEO của một công ty lớn bị bắt cóc bởi một cặp đôi theo thuyết âm mưu vì tin rằng cô là người ngoài hành tinh có ý định phá hủy trái đất. Bộ phim hài đen do Yorgos Lanthimos, cộng sự thường xuyên của Stone, đạo diễn.

Emma Stone tin có người ngoài hành tinh sau khi đóng phim cùng chủ đề- Ảnh 1.

Emma Stone đến dự LHP Venice, nơi Bugonia của cô sẽ ra mắt

ẢNH: AFP

Chia sẻ tại một cuộc họp báo trong khuôn khổ sự kiện, nữ minh tinh cho biết: "Tôi không biết có nên coi thường con người chúng ta không, nhưng một trong những người tôi yêu thích nhất từ trước đến nay là Carl Sagan và hoàn toàn đồng tình với triết lý của ông. Theo đó, Sagan tin rất sâu sắc rằng việc chúng ta đơn độc trong vũ trụ bao la này là một điều khá tự luyến. Vậy nên, vâng, tôi xin nói thẳng: Tôi tin vào người ngoài hành tinh".

Đây là bộ phim thứ 3 của Lanthimos trong 3 năm, tất cả đều có sự tham gia của Stone. Đạo diễn người Hy Lạp đã giành giải Sư Tử Vàng tại Venice 2 năm trước với bộ phim hài gothic Poor things. Tác phẩm sau đó đã giành được 4 giải Oscar, bao gồm cả giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho Stone.

Bugonia còn có sự tham gia của Jesse Plemons (người đã tham gia Kinds of Kindness của Lanthimos năm ngoái) trong vai một người nuôi ong theo chủ nghĩa âm mưu và Aidan Delbis trong vai đồng phạm. Kịch bản được chấp bút bởi Will Tracy, đồng biên kịch của The Menu và là phiên bản làm lại bằng tiếng Anh của bộ phim Hàn Quốc năm 2003 Save the Green Planet! của Jang Joon-hwan.

Stone cho biết cô rất thích làm việc với Lanthimos: "Tôi thích chất liệu mà anh ấy hướng đến, thế giới mà anh ấy muốn khám phá và những nhân vật mà anh ấy đã hào phóng cho phép tôi thử sức". Cô cũng mô tả Bugonia là một dự án "thực sự hấp dẫn, cảm động, hài hước, kỳ quặc và sống động", "phản ánh đúng thời điểm này trong thế giới của chúng ta".

Lanthimos cho biết bản thân đã "ngay lập tức bị cuốn hút" bởi kịch bản này: "Tôi nghĩ không nhất thiết phải gọi đây là một bộ phim phản địa đàng bởi nó cũng cho thấy điều đang diễn ra ngay lúc này đây. Nhân loại sắp phải đối mặt với sự phán xét và con người cần phải chọn đúng đường theo rất nhiều cách, nếu không thì tôi không biết chúng ta còn bao nhiêu thời gian để tồn tại nữa với sự xâm chiếm của công nghệ, AI, chiến tranh...".


