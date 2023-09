Những tác phẩm ấn tượng của đạo diễn vừa đoạt giải Sư tử vàng - Yorgos Lanthimos

Hầu như tác phẩm nào của Yorgos Lanthimos cũng có chủ đề "độc", cách kể chuyện "lạ" và càng đặc biệt hơn khi anh có thể phối trộn hàng loạt yếu tố từ cổ chí kim vào trong phim mình một cách vừa cuốn hút nhưng cũng vô cùng đáng sợ. Tác phẩm Poor Things của anh vừa đoạt giải Sư tử vàng, một lần nữa gợi nhắc khán giả về tài năng của vị đạo diễn người Hy Lạp này trong việc "nhào nặn" những thứ bình thường nhất trở thành những thứ dị thường một cách nghệ thuật.

Đạo diễn Yorgos Lanthimos nhận giải Sư tử vàng SHUTTERSTOCK

Minh tinh Emma Stone - "linh hồn" của phim Poor Things SEARCHLIGHT

Phim Poor Things kể về Bella Baxter, nhân vật chính của phim do Emma Stone thủ vai, người được một tiến sĩ cứu sống từ cõi chết và bắt đầu cuộc phiêu lưu trong một bối cảnh châu Âu giả tưởng thế kỷ 19. Đây là lần tiếp theo đạo diễn này chạm tay vào đề tài lịch sử, vốn gây tiếng vang trước đó qua phim The Favourite (2018), có Emma Stone đóng chính.

Trước tác phẩm thắng giải Sư tử vàng lần này, Yorgos Lanthimos nhận nhiều đề cử và giải thưởng điện ảnh danh giá tại các LHP châu Âu cũng như của Mỹ. Dogtooth (2009) có thể xem là tác phẩm tiên phong của đạo diễn sinh năm 1973 tại các giải thưởng phim châu Âu. Phim thuộc thể loại tâm lý - chính kịch, đào sâu mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái trong một gia đình. Phim thắng giải Nhãn quan độc đáo (Un Certain Regard) tại LHP Cannes 2009 và được đề cử Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất tại giải Oscar 2010.

Phim Alps của anh ra mắt sau đó 2 năm tiếp tục là tác phẩm tâm lý, khai thác những mâu thuẫn bên trong một nhóm vận động viên thể dục có tên gọi là "Alps", tranh giải chính tại LHP Venice lần thứ 68 và thắng giải về kịch bản.

Colin Farrell và Rachel Weisz trong phim The Lobster FILM4

Thật sự phải đến phim The Lobster (2015), với sự tham gia của dàn sao như Colin Farrell, Rachel Weisz, Olivia Colman, Léa Seydoux... thì tên tuổi của Yorgos Lanthimos mới "bùng nổ". Một tác phẩm cực kỳ khó xem, bởi trong phim, Yorgos Lanthimos và cộng sự khắc họa nên một thế giới hư cấu phi lý kết hợp với thể loại hài đen, kể về việc con người chọn hoặc tìm được bạn tình hoặc bị biến thành con vật. Phim chiếu tại LHP Cannes cùng năm, thắng giải Ban giám khảo (Jury Prize), đồng thời nhận đề cử tại giải Oscar lần thứ 89 về kịch bản và đề cử Phim hay nhất tại giải BAFTA lần thứ 69.

Nicole Kidman trong phim The Killing of a Sacred Deer CURZON

Phim của vị đạo diễn Hy Lạp này đen tối và cực đoan, nhất là khi đào sâu đến cùng tận những chủ đề như cái ác và sự thù hận. 2 năm sau, anh ra mắt tác phẩm The Killing of a Sacred Deer, tạm dịch ra tiếng Việt là Giết con nai thần, lấy cảm hứng từ tác phẩm kịch Iphigenia in Aulis (Iphigenia ở Aulis) của nhà viết kịch Hy Lạp cổ đại trứ danh Euripides. Trong tác phẩm này, Yorgos Lanthimos cho thấy bước chuyển lớn về mặt thể loại phim: từ tâm lý chuyển sang kinh dị. Diễn xuất của dàn diễn viên như Colin Farrell, "thiên nga Úc" Nicole Kidman, Barry Keoghan... có thể nói là xuất sắc và chạm đến cảm xúc khán giả, và phải ca ngợi trên hết là tài năng xử lý một cách tinh tế chất liệu kịch cổ đại vào trong đời sống đương đại của nhà làm phim. Tác phẩm The Killing of a Sacred Deer tranh giải Cành cọ vàng tại LHP Cannes 2017.

Ngôn ngữ điện ảnh trong The Favourite gây ấn tượng mạnh

FOX

Sau những The Lobster, The Killing of a Sacred Deer, phim The Favourite của Yorgos Lanthimos tổng hòa mọi yếu tố từng xuất hiện trong các phim trước, vừa được đẩy lên cao trào nhưng lại vô cùng thâm thúy, sâu cay. The Favourite kể về "chốn hậu cung" hoàng gia Anh, quy tụ dàn sao như Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz... Màn hóa thân Nữ hoàng Anh của Olivia Colman, cùng với 2 nữ bạn diễn còn lại khiến tác phẩm "vụt sáng". Phác họa sự kệch cỡm của giới quý tộc triều đình cùng với chất nhạc cổ điển, bên cạnh đó là những góc máy cực rộng hầu như không chừa sót bất kỳ ngóc ngách nào trong lâu đài về đời sống vương giả lẫn bối cảnh chính trị, The Favourite cho thấy không chỉ tài năng của Yorgos Lanthimos trong việc dựng nên một bức tranh nhiều xúc cảm về một giai đoạn lịch sử Anh mà còn ở việc chọn diễn viên để làm bật lên cái hồn của nhân vật. Phim thắng giải Ban giám khảo tại LHP Venice lần thứ 75, nhận hàng loạt đề cử và giải thưởng khác như BAFTA, Quả cầu vàng; trong đó là 10 đề cử Oscar 2019, minh tinh Olivia Colman có chiến thắng khó quên khi rinh tượng vàng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.