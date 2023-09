Đạo diễn Nhật Bản Hamaguchi ra mắt phim về thảm họa thiên nhiên tại LHP Venice

Hamaguchi (44 tuổi) từng giành được giải Oscar - Phim nước ngoài hay nhất với Drive My Car vào năm 2022 và nhận Giải thưởng lớn của ban giám khảo tại LHP Berlin 2021 qua bộ phim tình cảm lãng mạn Wheel of Fortune and Fantasy.

Đạo diễn Nhật Ryusuke Hamaguchi (44 tuổi) REUTERS

"Tôi cần phải nghỉ ngơi và hồi phục sau thời gian làm phim. Tôi nghĩ đó là lý do tại sao tôi làm bộ phim này, giống như một quá trình hồi phục bản thân và tôi cảm thấy rất may mắn khi được mời tham dự một liên hoan phim như thế này", Hamaguchi nói với Reuters trước buổi chiếu phim Evil Does Not Exist.

Việc đưa Evil Does Not Exist (tạm dịch Cái ác không thể tồn tại) - bộ phim châu Á duy nhất tham gia tranh giải chính Sư tử vàng - đã khiến nhiều người ngạc nhiên.

Bộ phim cho thấy điều gì sẽ xảy ra với cộng đồng nhỏ ở nông thôn khi một công ty ở Tokyo quyết định xây dựng khu cắm trại cao cấp trong cánh rừng gần đó, đe dọa về ô nhiễm nguồn nước của làng và làm xáo trộn sự cân bằng thiên nhiên.

Đoàn phim Evil Does Not Exist tại LHP Venice REUTERS

Công ty này cố gắng lôi kéo người đàn ông địa phương, một người cha đơn thân nuôi cô con gái nhỏ vào dự án thiếu sáng suốt của họ. Cảm giác diệt vong dần dần bao trùm bộ phim, đặt ra câu hỏi như chính tên phim.



Hamaguchi nói thêm: "Tên phim thực sự bắt nguồn từ việc tôi đang quan sát thiên nhiên".

Hamaguchi đã đưa phần lớn dàn diễn viên của mình đến LHP Venice, gồm cả nhân vật chính nhỏ tuổi, người đã nhiệt tình vẫy tay chào các nhiếp ảnh gia khi cô bước trên thảm đỏ nổi tiếng.

Đạo diễn Hamaguchi cho biết anh dự định đến Venice 3 năm trước sau khi bộ phim Wife of a Spy do anh viết kịch bản được chọn. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 đã khiến anh không thể tham dự.