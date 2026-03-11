Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Eo biển Hormuz tiếp tục dậy sóng, nhiều tàu hàng bị tấn công

Trí Đỗ
Trí Đỗ
11/03/2026 21:03 GMT+7

Ba tàu thương mại đã bị trúng các vật thể lạ chưa xác định tại eo biển Hormuz trong ngày 11.3, nâng tổng số tàu bị tấn công trong khu vực kể từ khi xung đột Iran bùng phát lên ít nhất 14 chiếc.

Hoạt động vận tải qua eo biển chiến lược Hormuz gần như đình trệ kể từ khi Mỹ và Israel mở các cuộc tấn công vào Iran hôm 28.2, làm gián đoạn tuyến đường vận chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu toàn cầu và đẩy giá dầu tăng mạnh, theo Reuters.

Eo biển Hormuz tiếp tục dậy sóng, nhiều tàu hàng bị tấn công- Ảnh 1.

Khói bốc lên từ tàu chở hàng Mayuree Naree của Thái Lan sau một vụ tấn công gần eo biển Hormuz ngày 11.3.2026

ẢNH: AFP

Trong số các vụ việc mới nhất, tàu chở hàng khô Mayuree Naree treo cờ Thái Lan bị trúng 2 vật thể lạ khi đang đi qua eo biển, gây hỏa hoạn và làm hư hại phòng máy. Công ty Precious Shipping cho biết 3 thủy thủ mất tích, được cho là mắc kẹt trong phòng máy, trong khi 20 thuyền viên còn lại đã được sơ tán an toàn tới Oman.

Theo tuyên bố của Hải quân Hoàng gia Thái Lan, con tàu "đã bị tấn công khi đang di chuyển qua eo biển Hormuz" sau khi rời cảng Khalifa ở Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE). Những bức ảnh do phía Thái Lan chia sẻ cho thấy khói đen dày đặc bốc lên từ thân và cấu trúc phía trên của tàu Mayuree Naree với các xuồng cứu sinh trôi nổi trên mặt nước.

Mỹ lo ngại gì khi Israel tấn công hạ tầng năng lượng Iran?

Cùng ngày 11.3, tàu container ONE Majesty treo cờ Nhật Bản cũng bị hư hại nhẹ sau khi bị một vật thể lạ va trúng tại khu vực cách Ras Al Khaimah (UAE) khoảng 25 hải lý về phía tây bắc. Chủ tàu Mitsui OSK Lines cho biết toàn bộ thủy thủ đoàn đều an toàn và con tàu vẫn đủ điều kiện hoạt động.

Một tàu chở hàng rời khác là Star Gwyneth, treo cờ Quần đảo Marshall, cũng bị trúng vật thể lạ ở vị trí cách Dubai (UAE) khoảng 43 hải lý về phía tây bắc, khiến thân tàu bị hư hại. Tuy nhiên, không có thủy thủ nào bị thương.

Căng thẳng tại Hormuz leo thang khi ngày 11.3, quân đội Iran tuyên bố bất kỳ tàu nào thuộc sở hữu của Mỹ, Israel hoặc các đồng minh của hai nước này đi qua eo biển Hormuz đều có thể trở thành mục tiêu tấn công.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẵn sàng tăng cường tấn công nếu Iran tiếp tục cản trở tuyến hàng hải này.

Theo Reuters, hải quân Mỹ gần đây đã từ chối nhiều đề nghị từ các hãng vận tải biển về việc hộ tống quân sự qua eo biển Hormuz, với lý do nguy cơ tấn công vẫn ở mức cao.

Xem thêm bình luận