Ép tim ngoài lồng ngực: Kỹ năng cấp cứu quan trọng khi ngừng tim

Ép tim ngoài lồng ngực - một kỹ thuật trong hồi sức tim phổi (CPR) - được xem là biện pháp sơ cứu quan trọng giúp duy trì sự sống cho nạn nhân trước khi nhân viên y tế đến.

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA), ép tim ngoài lồng ngực giúp duy trì tuần hoàn máu tạm thời khi tim ngừng đập, từ đó cung cấp oxy cho não và các cơ quan quan trọng. Nếu được thực hiện ngay trong những phút đầu sau khi ngừng tim, kỹ thuật này có thể giúp tăng đáng kể khả năng sống sót.

Bác sĩ Gordon Ewy, chuyên gia tim mạch tại University of Arizona Sarver Heart Center (Mỹ), cho biết việc ép tim liên tục và đúng kỹ thuật có thể đóng vai trò quyết định trong việc cứu sống bệnh nhân. Ông nhấn mạnh rằng người sơ cứu cần đặt hai tay chồng lên nhau ở giữa ngực nạn nhân và dùng lực từ vai để ép thẳng xuống lồng ngực với độ sâu khoảng 5-6 cm.

Các chuyên gia khuyến nghị tốc độ ép tim nên duy trì khoảng 100-120 lần mỗi phút. Trong trường hợp người sơ cứu không được đào tạo về thổi ngạt, việc ép tim liên tục (hands-only CPR) vẫn có thể giúp duy trì tuần hoàn máu và cải thiện cơ hội sống cho nạn nhân.

Theo các bác sĩ, ép tim ngoài lồng ngực là kỹ năng sơ cứu đơn giản nhưng có thể cứu sống nhiều người trong tình huống khẩn cấp. Việc phổ biến kiến thức này trong cộng đồng sẽ giúp nhiều người tự tin hơn khi hỗ trợ nạn nhân bị ngừng tim đột ngột.